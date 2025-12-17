सातारा

Nadoli Fire:'नाडोलीत चार घरे आगीत खाक'; पाटण तालुक्यातील घटना, साडेसहा लाखांचे नुकसान, नेमकं काय घडलं..

Shock in Patan Taluka as Fire Ravages Four Houses in Nadoli: नाडोलीत आग: चार घरे खाक, साडेसहा लाखांचे नुकसान
Shock in Patan Taluka as Fire Ravages Four Houses in Nadoli

Shock in Patan Taluka as Fire Ravages Four Houses in Nadoli

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाटण: नाडोली येथे दुपारी तीनच्या सुमारास लागलेल्या आगीत चार घरे जळून खाक झाली. संसारोपयोगी साहित्य व धान्य आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. यात साडेसहा लाखांचे नुकसान झाले. मल्हारपेठच्या मंडलाधिकाऱ्यांनी नुकसानीचा पंचनामा केला असून, आगीचे कारण समजू शकले नाही.

Loading content, please wait...
Satara
village
fire
Patan
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com