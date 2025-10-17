सातारा

Khandala Accident:'खंबाटकी घाटातील अपघातात चौघे जखमी'; ब्रेक निकामी झाल्याने एका ट्रकची एसटीसह दोन वाहनांना धडक

Major Crash at Khambatki Ghat: ट्रकने आटपाडी- मुंबई एसटी बसला पाठीमागून जोराची धडक दिली. त्यामुळे बस झाडाला व कठड्याला धडकली. सुदैवाने बस उलटली नसल्याने सर्व प्रवासी बचावले, तर पुढे जाणाऱ्या ट्रकला पाठीमागून ट्रकने जोराची धडक दिली. यात दोन्ही ट्रक उलटले.
Horrific accident at Khambatki Ghat — truck loses control due to brake failure, collides with ST bus and cars; four injured.

खंडाळा : सातारा- पुणे महामार्गावर खंबाटकी घाटाच्या पायथ्याला जुन्या टोल नाक्याजवळ ब्रेक निकामी झालेल्या ट्रक एसटी बससह ट्रक अशा दोन वाहनांना धडक देत उलटला. या अपघातात तिन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून, चौघे जण जखमी झाले आहेत. सुदैवाने एसटी बसमधील २२ प्रवासी बचावले. घटनेची नोंद खंडाळा पोलिस ठाण्यात झाली आहे.

