Satara Accident: विहिरीतील खोल पाण्याने घेतला चिमुकल्याचा बळी; आई बचावली, मुलाचा मृत्यू, दहिवडीत हृदयद्रावक घटना

child drowning incident: विहिरीत पडलेल्या आई-मुलाला गावकऱ्यांनी बाहेर काढले; उपचारादरम्यान चार वर्षांच्या हितांशुचा मृत्यू, आईची प्रकृती स्थिर
Tragic Accident Near Well Ends in Death of Four-Year-Old Child in Dahivadi

सकाळ वृत्तसेवा
​दहिवडी : उकिर्डे (ता. माण) येथे आईसोबत विहिरीजवळ गेलेल्या चारवर्षीय चिमुकल्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. हितांशु महावीर कांबळे असे बालकाचे नाव आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, २४ मे रोजी सकाळी आठ वाजून २० मिनिटांच्या सुमारास हितांशु हा त्याची आई शिवानी कांबळे यांच्यासह गावातील पंजाबराव जगदाळे यांच्या विहिरीजवळ गेला होता.

