Koregaon fraud: कोरेगावात फसवणूकप्रकरणी गुन्हा; तीन लाख घेऊन केली फसवणूक

Fraud of ₹3 Lakh Reported in Koregaon: ओमटे (जि. रायगड) येथील राजू दत्तात्रय जाधव याने मला वीटभट्टीच्या कामाकरिता सहा जोड्या (१२ मजूर) पुरवतो, असे सांगून माझा विश्वास संपादन करून मजूर पुरवण्याच्या बदल्यात माझ्याकडून एकूण तीन लाख रुपये फोन पे व रोख रकमेच्या स्वरूपात स्वीकारून घेतले.
oregaon Police Register Cheating Case Worth ₹3 Lakh

कोरेगाव: वीटभट्टीवर सहा जोड्या (१२ कामगार) देतो, असे सांगून तीन लाख रुपये स्वीकारून एकही कामगार न पुरवता खोट्या सहीचे धनादेश देऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी रायगड जिल्ह्यातील एकावर येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

