शिवथर : एकमेकांच्या सुख-दु:खात सहभागी होताना कधी मागं- पुढं पाहायचं नाही आणि भावकीत कसलंही काम असो वा नियोजन, एका फोनवर गोळा होत ते तडीस नेणाऱ्या गावातील चार आणि एका पाहुण्या मित्राची मैत्री म्हणजे 'ही दोस्ती तुटायची नाही', अशीच राहिली आणि आंबेनळी घाटात झालेल्या अपघातामुळे जगाचा निरोप घेतानाही त्यांनी ती जपली असली, तरी आसगाव वसाहतीसह त्यांच्या घरच्यांना कायमचा चटका लावूनच....गावातील रित्या, मह्या, सुव्या, आद्या आणि पाहुणा असलेला अंश अशी एकमेकांच्या ओठांवरची मैत्रीपूर्ण नावं आज गावातील प्रत्येकाच्या चर्चेत होती. कधी सुटी लागतेय आणि पारावरच्या गप्पा रंगून सहलीचा बेत कधी आखतोय, असे झालेले हे सर्वजण दापोलीजवळच्या हर्णे बंदरावर सैर करायला गेले. समुद्र किनारी मौज करून परत निघालेही. पोरं आता येतील या आशेने गावातील कुटुंबीय त्यांच्या प्रतीक्षेत होते; पण ती येण्याऐवजी त्यांच्या दुर्दैवी मृत्यूची बातमीच धडकली आणि कुटुंबीयांसाठी जणू आभाळच फाटले. झोपणे, खाणे- पिणे, फिरणेही एकत्र अशी मैत्री जपत आपल्या उज्ज्वल भवितव्याच्या वाटेवर पावले टाकणारी ही अतूट मैत्री आंबेनळी घाटातच थबकली अन् अख्ख्या गावाला सुन्न करून गेली..पोरं तशी लई चांगलीआज पंच्याहत्तरीतील पिढी आवर्जून सांगत होती, कोणाची पेन्शन काढायचीय तर कोणाला लाडक्या बहिणीचे पैसे आणायचेत, कोणाचे ॲडमिशन घ्यायचे तर हे पंचरत्न नेहमीच पुढे असायचे. त्यातील रितेश लोखंडे हा स्पर्धा परीक्षा देत होता. त्याच्या कुटुंबात आई, वडील आणि भाऊ. सुहास लोखंडे हा 'बीसीए'च्या शेवटच्या वर्षाला होता. त्याच्या कुटुंबात आई, बहीण, आजी आणि आजोबा. वडिलांचा सुहासच्या लहानपणीच मृत्यू झाल्याने संपूर्ण जबाबदारी सुहास आणि आईवर होती. आई तर मोलमजुरी करते. महेश पवार हा फोटोग्राफी करत होता. त्याच्या मागे आई, वडील, दोन विवाहित बहिणी. आई- वडील मोलमजुरी करणारे, तर आदित्य अशोक साळुंखे हा वडिलांच्या पश्चात मजुरी करणारा; पण परिस्थितीपलीकडे मैत्रीत रमलेला. कुटुंबात आई आणि तो एवढेच. या चौघांबरोबर त्यांच्यातच वाढलेला अंश चव्हाण हा पाहुणा असूनही गावातलाच असल्यासारखा. आसगाव हे त्याचे आजोळ तर तो मूळचा रत्नागिरीचा. नुकताच तो आजोळी आला होता. बी. एस्सीच्या पहिल्या वर्षात शिकणारा. अशा या पाच जणांच्या मैत्रीला कधी कुणाची नजर लागली नाही; पण अपघातात नियतीने घातलेला घाला मात्र सर्वांनाच स्तब्ध करून गेला आहे, एवढंच....दोन मित्रांच्या निधनाने मर्ढेकर हळहळलेआनेवाडी : सातारा तालुक्यातील मर्ढे गावावर काळाने घाला घातला असून, आंबेनळी घाटातील दुर्घटनेत दोन युवकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडाले आहे. आपल्या कर्तृत्वाने आणि स्वभावाने सर्वांची मने जिंकणारे उत्कर्ष आनंद शिंगटे (वय २१) आणि निखिल अभिमन्यू शिंगटे (वय २५) यांच्या अकाली जाण्याने मर्ढे गाव सुन्न झाले आहे..आसगाव व मर्ढे येथील आठ युवक सहलीसाठी गेले होते. रविवारी रात्री सहलीवरून परतताना रायगड जिल्ह्यातील आंबेनळी घाटात त्यांच्या गाडीचा भीषण अपघात झाला. निखिलने बीई केमिकलचे शिक्षण पूर्ण करून पुण्यातील एका केमिकल कंपनीमध्ये नोकरी मिळवली होती. कष्टकरी शेतकरी कुटुंबातील निखिल हा घरचा आधार बनत होता. त्याच्या मागे आई-वडील आणि एक बहीण असा परिवार आहे. उत्कर्षने बीकॉमचे शिक्षण घेत स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू केली होती. कोरोनाच्या काळात वडिलांचे निधन झाल्यानंतर घराची जबाबदारी आई, आजी आणि मोठ्या भावावर आली होती. आई मजुरी करून संसार चालवत होती, तर मोठा भाऊ पिंपरी-चिंचवड येथील कंपनीमध्ये काम करत होता. अशा कठीण परिस्थितीतही उत्कर्ष मोठी स्वप्ने पाहात होता. निखिल आणि उत्कर्ष हे केवळ मित्र नव्हते, तर एकमेकांच्या सुख-दुःखात कायम साथ देणारे जिवलग होते; पण नियतीने एका क्षणात दोघांनाही हिरावून नेले..या हृदयद्रावक घटनेने हळहळ व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे मृत्यू झालेल्या युवकांपैकी आसगाव येथील महेश पवार या तरुणाचा कालच वाढदिवस होता. कालपर्यंत वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचा वर्षाव होत असताना आज त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आल्याने वातावरण अधिकच भावुक झाले आहे. मर्ढे गावात सर्वत्र शोककळा पसरली आहे..खटावच्या समाजकार्यात सहभागखटाव : येथील युवक संदीप काटकर ऊर्फ 'मायकल भाऊ' (वय ३७) यांच्या अपघाती निधनाने मित्र परिवारातून हळहळ व्यक्त करण्यात आली. ते आपल्या मनमिळाऊ स्वभावामुळे आणि मोठ्या मित्रपरिवारामुळे जिल्हाभर परिचित होते..सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक कार्यात त्यांचा नेहमीच सक्रिय सहभाग असायचा. त्यांच्या अकाली जाण्याने ग्रामस्थांच्या डोळ्यांत अश्रू दाटले. बैलगाडी शर्यतींविषयी त्यांना विशेष आकर्षण होते. ग्रामीण संस्कृतीशी घट्ट नाळ जुळलेला हा उत्साही युवक म्हणून त्यांची ओळख होती.घरची परिस्थिती बेताची असतानाही त्यांनी आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी उत्तमरीत्या सांभाळली. त्यांच्या मागे आई आणि दोन विवाहित बहिणी असा परिवार आहे.