मी मूळ चिपळूणची. आई-वडील दोघेही शेतकरी. घरात परिस्थिती साधारण, लहान बहिणीचे शिक्षण सुरू आहे; पण या सगळ्याच्या पलीकडे एक मोठं स्वप्न होतं काहीतरी करून दाखवायचं..! त्या स्वप्नांना आकार देण्यासाठी रोज उन्हात, पावसात, थंडीमध्येही मी धावत राहिले. त्यामुळेच अपार मेहनत आणि कष्टाच्या जोरावर सातारा हिल मॅरेथॉनवर यशाची मोहोर उमटविली अन् घामाच्या प्रत्येक थेंबाच्या फलित झाले. हे यश केवळ माझे नसून माझ्या आई-वडिलांचे आहे, ज्यांनी कधीच माझ्या स्वप्नांना थांबवले नाही, असे भरलेल्या आवाजात सांगत होती साक्षी जड्याळ.

मी सातवीपासून धावण्याचा सराव करतेय. सुरुवातीला वाटायचे, फक्त शाळेच्या स्पर्धामध्ये भाग घेईन; पण जसजसे पळायला लागले, तसतसे पायाखालची जमीन आणि मनातली ताकद दोन्ही वाढायला लागली. हळूहळू विविध स्पर्धांमध्ये भाग घेऊन विजेतेपद पटकाविले. त्यानंतर सरावासाठी गावाबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. धावण्यासाठी पोषक वातावरण असणाऱ्या सातारा येथे शाहू स्टेडियममध्ये गेली तीन वर्षे नियमित सराव करते. साताऱ्याचे हवामान आणि तिथला शांत सरावाचा परिसर मला फार पोषक वाटला. म्हणून मी चिपळूणहून इथे सरावाला आले. दररोज सकाळ-संध्याकाळ दोन वेळा सराव, योग्य डाएट आणि स्वतःवर विश्वास एवढंच माझं यशाचं गमक आहे. सातारा मॅरेथॉनसाठी विशेष तयारी केली नव्हती; पण दोन वेळा पोलिस कवायत ते यवतेश्वर- कासपर्यंतचा सराव केला होता. त्यामुळे मी डोंगराळ भागातही २१ किलोमीटर अंतर एक तास २९ मिनिटे ३५ सेकंदांत मॅरेथॉन पूर्ण केल्याचे साक्षीने सांगितले.

मी सध्या उल्हासनगर येथील एसएसटी महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण घेत आहे. अभ्यास आणि सराव या दोन्ही गोष्टींचे संतुलन राखणे आव्हानात्मक वाटते; पण माझे ध्येय ठरलेले आहे. गेल्या वर्षी पुणे इंटरनॅशनल मॅरेथॉनमध्ये पहिली आले, तिथे देश- विदेशातून आलेले स्पर्धक होते. तो क्षण माझ्या आयुष्यातला सर्वोत्तम होता. आज मी जरी धावत असले तरी माझ्या पाठीमागे माझे कुटुंब अन् माझं स्वप्न असल्याचे साक्षीने मनमोकळेपणाने सांगितले.

मी सातवीपासून ॲथलेटिक्समध्ये आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून साताऱ्यात सराव करत करते. या ठिकाणचे हवामान पोषक असल्याने मी इथे सराव करायचे ठरवले आहे. सातारा मॅरेथॉनमधील हे यश सगळे माझे एकट्याचे नसून माझे कुटुंब, प्रशिक्षकांचे आहे. पुढील काळात जागतिक स्पर्धांमध्ये सहभागी होत देशाचे नाव जागतिक पातळीवर नेणार आहे.- साक्षी जड्याळ, विजेती.

आजपर्यंत विजेते झालेल्या स्पर्धा
अदानी मॅरेथॉन (अहमदाबाद), वसई-विरार, मुंबई, बजाज मॅरेथॉन (पुणे), अमरावती मॅरेथॉन, बारामती व इतर.

विदेशातील धावपटूंना टाकले मागे
सातारा मॅरेथॉनमध्ये यंदा साक्षी जड्याळ हिने पहिला क्रमांक मिळवून आपली सातत्यपूर्ण मेहनत सिद्ध केली. मागील वर्षी याच स्पर्धेत दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले होते. यंदा अधिक सराव, समर्पण आणि धैर्याच्या जोरावर साक्षीने पहिले स्थान पटकावले. पुणे इंटरनॅशनल मॅरेथॉन ही स्पर्धा जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त आहे. येथे भारतासह विविध देशांतील नामांकित धावपटू सहभागी होतात. या स्पर्धेत गेल्या वर्षी साक्षीने देश- विदेशातील स्पर्धकांना मागे टाकत पुणे इंटरनॅशनल स्पर्धेवर विजेतेपदाची मोहोर उमटविली होती.

साक्षी शाहू स्टेडियवर प्रशिक्षण घेत आहे. गेल्या वर्षी सातारा हाफ मॅरेथॉनमध्ये विजेतेपदापासून संधी थोडक्यात हुकली होती. त्यानंतर आणखीन जिद्द, मेहनत करून अधिकचा सराव केला आणि यंदाच्या सातारा हाफ मॅरेथॉनमध्ये विजेतेपद पटकाविले.- समाधान पोकळे, प्रशिक्षक.