कऱ्हाड : ताडोबातून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थानांतर झालेली दुसरी वाघीण ताराने सॉफ्ट रिलीज पिंजऱ्यातून आज सकाळी सातच्या सुमारास व्याघ्र प्रकल्पाच्या जंगलात मुक्त संचारासाठी झेप घेतली. त्यामुळे तारा वाघिणीचे (एसटीआर -०५) सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात यशस्वीपणे नैसर्गिक जंगलात स्थानांतर झाल्याचे वन्यजीव व व्याघ्र प्रकल्पाने जाहीर केले. तारा वाघीण १३ डिसेंबरला निसर्गमुक्त संचारासाठी आणली गेली. त्याच दिवशी सकाळी सात वाजता पिंजऱ्याचे दरवाजे उघडण्यात आले. मात्र, ताराने आज सकाळी सात वाजता सॉफ्ट रिलीज पिंजऱ्यातून बाहेर पडत चांदोलीच्या जंगलात धूम ठोकली. जंगलात जाण्यासाठी तिचे दरवाजे १३ डिसेंबरपासून उघडे ठेवले होते. तरीही वाघीण आतच फिरत होती. तिने शिकार केली व तीन दिवस ते ती खात होती. अखेर आज सकाळी ती बाहेर पडून कोअर जंगलात निघून गेली. वन विभागामार्फत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील नैसर्गिक जंगलात प्रौढ वाघीण ताराचे यशस्वीपणे मुक्तसंचार करण्यात आला. ही मुक्तता शास्त्रीय पद्धतीने राबविण्यात आलेल्या 'सॉफ्ट रिलीज' प्रक्रियेच्या यशस्वी पूर्ततेनंतर केली. तारा वाघीण यापूर्वी व्यवस्थापन टप्प्यात टी- ७ (एस-२) म्हणून ओळखली जात होती. तिला विशेषरीत्या तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्ट रिलीज पिंजऱ्यात ठेवण्यात आले होते. या कालावधीत तिचे वर्तन, आरोग्य व परिसराशी जुळवून घेण्याची क्षमता वनाधिकारी व वन्यजीव तज्ज्ञांकडून सातत्याने निरीक्षणात ठेवण्यात आली. यावेळी तिने उत्कृष्ट नैसर्गिक वर्तन प्रदर्शित केले. ती पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे. पिंजऱ्यातच स्वतः शिकार करून यशस्वी शिकारीचे कौशल्य दाखवले, यावरून ती स्वतंत्रपणे जंगलात जगण्यासाठी पूर्णतः सक्षम असल्याचे स्पष्ट झाले..'तारा'ला नैसर्गिक जंगलात मुक्त करण्यासाठी सततचे वर्तन निरीक्षण व पशुवैद्यकीय तपासणीवर लक्ष दिले होते. त्यानंतरच ती नैसर्गिक जंगलात मुक्त करण्यासाठी शारीरिक व वर्तनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचे निश्चित करण्यात आले.- तुषार चव्हाण क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प.तारा वाघिणीची मुक्तता शास्त्रीय निकष, वर्तन मूल्यांकन व निश्चित प्रोटोकॉलनुसार करण्यात आली आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्र वन विभागाच्या विज्ञानाधिष्ठित व दीर्घकालीन व्याघ्र संवर्धन दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे.- एम. एस. रेड्डी, मुख्य वन्यजीव संरक्षक, महाराष्ट्र.सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील नैसर्गिक कोअर जंगलात दोन प्रौढ वाघिणी सोडल्या आहेत. त्यामुळे सह्याद्रीत येत्या काळात वाघांची वंशवृद्धी तर होईल; पण शाश्वत वन पर्यटन व त्यामुळे नवीन रोजगार निर्मिती होण्यास चालना मिळेल.- रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक.