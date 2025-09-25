सातारा

माेठी बातमी! 'लाडक्या बहिणी नाराज; ई-केवायसीचे पोर्टल अडखळल्याचा परिणाम'; आधार ओटीपी येईना, मोबाईल नंबरही जुळेनात

E-KYC Hurdle Leaves Users Irritated: अनेक अडचणी येऊ लागल्यामुळे लाडक्या बहिणीमध्ये नाराजी पसरली आहे. काही लाभार्थ्यांचे मोबाईलनंबरच जुळत नाहीत, वेबसाइट एरर, आधार ओटीपी न येणे आदी तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने या पोर्टलमध्ये तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : नवरात्रोत्सव सुरू असून, यामध्येच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई केवायसी करण्याची सूचना शासनाने केली आहे; पण सुरुवातीला हे पोर्टल अडखळले आहे. अनेक अडचणी येऊ लागल्यामुळे लाडक्या बहिणीमध्ये नाराजी पसरली आहे. काही लाभार्थ्यांचे मोबाईलनंबरच जुळत नाहीत, वेबसाइट एरर, आधार ओटीपी न येणे आदी तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने या पोर्टलमध्ये तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

