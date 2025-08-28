Ganesh festival २०२५: 'पहलगाम हल्ल्यातील निरपराध्यांना देखाव्याद्वारे आदरांजली'; त्रिपुटीच्या ओसवाल विद्यालयाची संकल्पना, चिमुकल्या हातांनी साकारली सजावट

कोरेगाव : त्रिपुटी-जांब बुद्रुक (ता. कोरेगाव) येथील रघुनाथमल दरगाजी ओसवाल विद्यालयातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींनी विद्यालयाच्या गणेशोत्सवात गुरुजनांचा मार्गदर्शनाखाली पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेले निरपराध भारतीयांना आकर्षक देखाव्याने आदरांजली वाहिली आहे. या देखाव्याचे पंचक्रोशीत कौतुक होत आहे..Ganesh festival २०२५: 'गणरायांच्या आगमनाने आनंदवर्षा'; सातारा जिल्ह्यात वरुणराजाच्या विश्रांतीने उत्साहाला उधाण.ओसवाल विद्यालय हे शैक्षणिक गुणवत्तेत जसे अग्रेसर असते तद्वत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी विविध उपक्रम राबवत असते. गणेशोत्सवही सामाजिक भान ठेवून वेगळ्या आकर्षक पद्धतीने साजरा केला जातो. यावर्षी नुकताच समस्त भारतीयांचे काळीज पिळवटून टाकणारा पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला ठरला. त्यात निरपराध भारतीय नागरिकांचे बळी गेले. या दुर्दैवी नागरिकांना आदरांजली वाहून भारताच्या लष्कराने दहशतवाद्यांना जशास तसे उत्तर देण्यासाठी राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा देखावा सादर करण्याची कल्पना काही विद्यार्थ्यांनी गुरुजनांकडे मांडली. .त्यांनीही ती उचलून धरत हा देखावा सादर केला आहे. यात विद्यार्थ्यांनी पहलगाम येथील हल्ल्यातील अंगावर रोमांच उभी करणारी दृष्ये कागदावर रेखाटून पर्यावरणपूरक असा देखावा उभा केला आहे. यातून त्यांच्यात देशप्रेम, देशभक्ती, राष्ट्रीय एकात्मता, देशसेवेची बीजे रुजावीत हा महत्त्वाचा उद्देश साकार झाला आहे. ही दृष्ये साकारण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अनेक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रांची मदत घेतली, तसेच देखाव्यात पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर बाबतच्या वृत्तपत्रांतील बातम्या आणि छायाचित्रांच्या कात्रणांचे फलकही उभे केले आहेत. विद्यालयाचे मुख्याध्यापक वाय. एस. जाधव व शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी हा देखावा सादर केलेला आहे..विद्यार्थ्यांनी केलेल्या या कलात्मक अशा कृतीबद्दल विद्यालयाचे मुख्याध्यापक वाय. एस जाधव, सहाय्यक शिक्षक ए. के. शिंदे, एस. एस. पवार, एस. टी. ओहोळ, श्री. कदम, श्री पाटणे, आर. जी. मोरे, श्रीमती एस. डी. दिवाकर, आर. एस. बर्गे, श्रीमती केसरकर, गणेशोत्सव प्रमुख श्री. सातपुते, श्री. फाळके, श्री. बोभाटे, कांबळे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले..बंदीची केवळ घोषणाच! 'कृत्रिम फुले बाजारात; फलोत्पादनमंत्र्यांच्या घोषणेची अंमलबजावणीच नाही'; शेतकऱ्यांच्या फुलांची मागणी घटली.विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वावदरम्यान, गणेशोत्सवानिमित्त विद्यालयात काव्य गायन, रंगभरण, विविध मुखवटे अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करून विद्यार्थ्यांमधील सुप्त गुणांना वाव दिला दिला जात आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.