सातारा

Ganesh festival २०२५: 'पहलगाम हल्ल्यातील निरपराध्यांना देखाव्याद्वारे आदरांजली'; त्रिपुटीच्या ओसवाल विद्यालयाची संकल्पना, चिमुकल्या हातांनी साकारली सजावट

Tiny Hands, Big Tribute: ओसवाल विद्यालय हे शैक्षणिक गुणवत्तेत जसे अग्रेसर असते तद्वत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी विविध उपक्रम राबवत असते. गणेशोत्सवही सामाजिक भान ठेवून वेगळ्या आकर्षक पद्धतीने साजरा केला जातो. यावर्षी नुकताच समस्त भारतीयांचे काळीज पिळवटून टाकणारा पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला ठरला.
Ganeshotsav Decoration Turns into Tribute to Pahalgam Terror Attack Victims
Ganeshotsav Decoration Turns into Tribute to Pahalgam Terror Attack VictimsSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोरेगाव : त्रिपुटी-जांब बुद्रुक (ता. कोरेगाव) येथील रघुनाथमल दरगाजी ओसवाल विद्यालयातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींनी विद्यालयाच्या गणेशोत्सवात गुरुजनांचा मार्गदर्शनाखाली पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेले निरपराध भारतीयांना आकर्षक देखाव्याने आदरांजली वाहिली आहे. या देखाव्याचे पंचक्रोशीत कौतुक होत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
district
Ganesh Celebration
Pahalgam Terror Attack
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com