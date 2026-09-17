A mini Varanasi made in London.: साता समुद्रापार लंडनमध्ये मराठमोळा गणेशोत्सव; गणेश गाडवे यांची काशी विश्वनाथ व गंगा घाटाची पर्यावरणपूरक प्रतिकृती

सकाळ वृत्तसेवा केळघर,:गणेशोत्सव आणि मराठी माणूस यांचे नाते केवळ एका सणापूरते मर्यादित नसून गणेशोत्सव हा मराठी संस्कृतीचा ,अस्मितेचा आणि सामाजिक जीवनाचा श्वास आहे. हे नाते श्रद्धा तसेच जिव्हाळा, परंपरा आणि सामुहिक ऊर्जेने विणलेला आहे. साता समुद्रापार असलेल्या इंग्लंड मधील लंडन शहरात नोकरीनिमित्त स्थायिक असलेल्या केळघर गावचे सुपुत्र गणेश वसंतराव गाडवे यांनी मराठमोळ्या पध्दतीने गणरायाची स्थापना केली असून गेल्या अनेक वर्षांपासून ते गणेशोत्सव उत्साहात खास मराठी परंपरेचा बाज राखून साजरा करत आहेत. यंदा वाराणसी येथील काशी विश्वनाथ मंदिर व गंगा किनाऱ्यावरील घाटांची प्रतिकृती त्यांनी गणेशोत्सव निमित्त साकारली आहे..भारतीय संस्कृती आणि सण उत्सवांची परंपरा जगाच्या पाठीवर गेल्यावर कुठेही जपली जाते. याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा लंडनमध्ये गणेश गाडवे यांच्या माध्यमातून आला आहे. येथील सुपुत्र गणेश गाडवे यांनी साता समुद्रापार असलेल्या लंडनमध्ये अत्यंत श्रद्धा आणि पारंपरिक उत्साहात श्री. गणेशाची स्थापना आपल्या घरात केली आहे. परदेशात राहून देखील आपल्या मातीशी जोडलेले नाते आणि भारतीय संस्कृतीचा वारसा परदेशात जपण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न विशेष कौतुकास्पद आहे. यंदाच्या गणेशोत्सव चे मुख्य आकर्षण म्हणजे गाडवे यांनी आपल्या घरी साकारलेला ऐतीहासिक देखावा..त्यांनी यंदा भारतातील अत्यंत प्राचीन व पवित्र समजल्या जाणाऱ्या वाराणसी नगरीतील गंगा नदीवरील घाटाची नयनरम्य प्रतिकृती साकारली आहे. वाराणसीच्या घाटांची रचना, पायऱ्या आणि तेथील पारंपरिक वातावरणाचा हुबेहूब देखावा तयार केला आहे.हा देखावा तयार करताना पर्यावरण पूरक साहित्याचा वापर करण्यात आला असून पारंपरिक पूजेच्या पद्धतींना त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. लंडनमध्ये स्थायिक असलेल्या भारतीय नागरिक व मित्रांसाठी हा देखावा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे..चौकट:गणेश गाडवे यांनी लंडनसारख्या प्रगत व आधुनिक शहरात भारतीय संस्कृती ,अध्यात्म आणि परंपरेचे जतन करत गणेशोत्सव साजरा केल्याने सर्व स्तरातून त्यांचे कौतुक होत आहे. लंडनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांनी गाडवे यांच्या हा परंपरा ठळक पणे दाखवणाऱ्या या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे. गणेशोत्सव मध्ये परदेशात राहत असताना आपल्या घराची आणि देशाची ठळकपणे आठवण ताजी झाल्याचे गणेश गाडवे यांनी लंडनमधून सकाळशी बोलताना सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.