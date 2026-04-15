Satara Crime: सातारा, सांगली जिल्ह्यातून टोळी हद्दपार; सातारा पोलिस अधिक्षकांचा निर्णय!

कऱ्हाड: कऱ्हाड (जि.सातारा) तालुका परिसरातील सातत्याने शरिराविरुध्दचे गुन्हे करणाऱ्या दोघांच्या टोळीला सातारा, सांगली जिल्हा हद्दीतून सहा महिन्यासाठी हद्दपार करण्यात आल्याची कारवाई पोलिस अधिक्षक तुषार दोषी यांनी केली. टोळी प्रमुख अशोक धोंडीराम नलवडे (वय ५४, रा. कोळेवाडी, ता. कऱ्हाड) आणि सदस्य प्रसाद अशोक नलवडे (वय २२, रा. कोळेवाडी, ता.कऱ्हाड) असे संबंधितांची नावे असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..\rपोलिसांची माहिती अशी ः नलवडे टोळीवर विनयभंग करणे, दुखापत पोचवणे, शिवीगाळ दमदाटी करणे अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल होते. त्यांच्यावर वेळोवेळी अटक तसेच प्रतिबंधक कारवाई करुनसुध्दा त्यांनी आपल्या टोळीने गुन्हेगारी कारवाया चालुच ठेवल्या होत्या. .त्यांच्या टोळीवर कायदयाचा कोणताच धाक न राहील्यामुळे तालुका परिसरातील लोकांना मोठया प्रमाणावर या टोळीचा उपद्रव होत होता, अशा टोळीवर कायदयाचा वचक राहवा यासाठी तालुका पोलीस निरीक्षक महेंद्र जगताप यांनी या टोळीविरुध्द सातारा, सांगली जिल्हा हद्दीतुन हद्दपार करण्याचा प्रस्ताव हद्दपार प्राधिकरण तथा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे सादर केला होता. त्या प्रस्तावाची चौकशी पोलिस उपाधिक्षक राजश्री पाटील यांनी केली होती..उपविभागीय पोलीस अधिकारी कऱ्हाड विभाग यांनी केली होती. त्या प्रस्तावावर पोलिस अधिक्षक दोषी यांच्यासमोर अशोक नलवडे आणि प्रसाद नलवडे यांची सुनावनी झाली. हद्दपार प्राधिकरणापुढे सरकार पक्षाच्यावतीने डॉ. वैशाली कडुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर, हवालदार प्रमोद सावंत, अमित सपकाळ, राजु कांबळे, शिवाजी भिसे, अनुराधा सणस, नितीन येळवे, प्रफुल्ल गाडे यांनी योग्य पुरावा सादर केला. त्यावर पोलिस अधिक्षक दोषी यांनी संबंधित टोळीला सातारा, सांगली जिल्हा हद्दीतुन सहा महीन्यासाठी हद्दपारी करण्याचा आदेश दिली आहे.