Karad Politics: कऱ्हाड, मलकापूरला एकहाती सत्ता द्या : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; आम्ही आधुनिक अभिमन्यू , नेमकं काय म्हणाले?

कऱ्हाड: आमदार डॉ. अतुल भोसले क्षमतावान नेतृत्व आहेत. त्यांना भविष्यही चांगले आहे. त्यामुळे अशा नेतृत्वाला रोखण्यासाठी विरोधकांनी पालिका निवडणुकीत एकत्र येत चक्रव्यूह आखले आहे; पण आम्ही आधुनिक अभिमन्यू आहोत. तो चक्रव्यूह भेदून भाजपचा झेंडा फडकाविल्याशिवाय राहणार नाही. कऱ्हाड आणि मलकापुरात नगराध्यक्षांसह प्रभागातही एकहाती सत्ता द्या, दोन्ही शहरे रोल मॉडेल बनवू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.भाजपतर्फे कऱ्हाड व मलकापूर पालिकेसाठी नगराध्यक्षपदासह प्रभागातील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ येथील दत्त चौकात जाहीर सभा झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार डॉ. अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, कृष्णा कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले, माजी आमदार आनंदराव पाटील, सांगलीच्या नीता केळकर, भरत पाटील, मकरंद देशपांडे, विक्रम पावसकर, रामकृष्ण वेताळ, सुहास जगताप, कऱ्हाडचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार विनायक पावसकर, मलकापूरचे उमेदवार तेजस सोनवले, शारदा जाधव, मनोहर शिंदे उपस्थित होते.माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अतुलबाबांसारख्या तरुण नेतृत्वाला आशीर्वाद द्यायला हवे होते. मात्र, त्यांच्यासह अन्य नेत्यांनी त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे सांगून श्री. फडणवीस यांनी त्यावर टीका केली.श्री. फडणवीस म्हणाले, ''भाजपने दिलेले उमेदवार सामान्य घरातील आहेत. जनतेत वावरणाऱ्यांना दिलेली संधी महत्त्वाची आहे. आमदार भोसलेंसारखे नेतृत्व तुम्हाला लाभले आहे. त्यांच्यात भविष्यात मोठा नेता होण्याची क्षमता आहे. म्हणून त्यांना आमच्यातील काहींसह विरोधकांनी घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता कऱ्हाडकरांची जबाबदारी आहे. युद्ध फक्त अतुलबाबांचे, पावसकरांचे नाही, तर ते कऱ्हाडवासीयांचे आहे. तुम्हाला समोर येऊन विजय खेचून आणावा लागेल.''.मलकापुरात १२ विरुद्ध शून्य होईलमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ''निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्वांना बरोबर घेऊन विरोध मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महायुतीतील माजी मुख्यमंत्री, अन्य मंत्र्यांनी आमच्या विरोधात पक्ष सोडून आघाडीवर निवडणूक लढवत आहेत. मग ते समविचारी कसे? आम्ही भाजप म्हणून निवडणूक रिंगणात आहोत, नव्या चेहऱ्याला संधी दिली. तेथे सहा जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. त्यामुळे लढाईपूर्वीच भाजपने विजय मिळवला आहे. आणखी एक जागा न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. त्या ठिकाणी नक्कीच १२ विरुद्ध शून्य अशा विजय आम्ही घेऊ.''.