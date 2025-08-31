Satara Crime: 'कुरिअर बॉयकडील लूटप्रकरणी दोघांना अटक'; महिन्यानंतर गुन्हा उघडकीस, सोन्याच्या ९२ तोळे दागिन्यांसह ७६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

वहागाव: तासवडे (ता. कऱ्हाड) येथील टोलनाक्यानजीक व वराडे गावच्या हद्दीतील महामार्गावरील श्रावणी हॉटेलसमोर रात्रीच्या वेळी उभ्या असणाऱ्या एसटीतील कुरिअर बॉयला मारहाण करून त्याच्याकडून सुमारे ९२ तोळे सोन्याचे दागिने व ३२ हजार पाचशे रुपयांची रोकड असा ७२ लाखांचा ऐवज लुटणाऱ्या टोळीस साताऱ्याच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने ताब्यात घेतले. सुमारे महिनाभरानंतर गुन्हा उघडकीस आला. .Ganesh festival २०२५: 'लंडनमध्ये साकारली केदारनाथ मंदिराची प्रतिकृती'; केळघरच्या सुपुत्राकडून गणेशोत्सव; जपली जातेय मराठमोळी परंपरा.पोलिसांनी याप्रकरणी राहुल दिनेश शिंगाडे (रा. शिंगणापूर, ता. माण) व महावीर हनुमंत कोळपे (रा. बिबी, ता. फलटण) यांना ताब्यात घेत त्यांच्याकडून लुटीतील मुद्देमाल व गुन्ह्यासाठी वापरलेली मोटार जप्त केली. ३० जुलैला मध्यरात्री हा प्रकार घडला होता..पोलिसांची माहिती अशी, महिन्यांपूर्वी (ता. ३० जुलै) मध्यरात्री वराडेचे हद्दीत श्रावणी हॉटेलसमोर महामार्गावर प्रवाशांना नैसर्गिक विधी करण्यासाठी थांबलेल्या एसटीत (एमएच १४ केक्यू ९१५६) अज्ञात तिघांनी प्रवेश करून कृष्णा कुरिअर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यास जबर मारहाण करून त्याच्याकडील ९२ तोळे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम ३२ हजार ५०० रुपये असलेली बॅग घेऊन गेले. याबाबत तळबीड पोलिसात गुन्हा नोंद झाला होता. त्यानंतर या गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून हा गुन्हा स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर यांनी गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक परितोष दातीर यांच्याकडे देऊन त्यांना तपासाच्या सूचना दिल्या. त्याप्रमाणे तपास पथकाने आरोपींबाबत माहिती गोळा करून संशयित राहुल शिंगाडे, महावीर कोळपे यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे गुन्ह्याच्या अनुषंगाने विचारपूस केली. त्या वेळी महावीर कोळपे हा कृष्णा कुरिअर कोल्हापूर येथे नोकरीस होता. त्यामुळे त्याला कुरिअर कंपनीचा कर्मचारी कधी सोन्याचे दागिने घेऊन जातो, हे माहीत होते. .त्यानुसार संशयितांनी चोरीचा कट रचला. त्या मार्गाची रेकीही केली. त्यानंतर राहुल शिंगाडे, महावीर कोळपे, अभिजित महादेव करे (रा. रावडी ता. फलटण), अतुल महादेव काळे (रा. भांब, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) व अन्य फरारी दोन संशयित २९ जुलैला मोटारीने (एमएच १२ यूएम ४७२३) व (एमएच १२ एसएफ १४१६) कोल्हापूर येथे गेले. कोल्हापूर बसस्थानकावर थांबून रात्री साडेनऊच्या सुमारास कुरिअर कंपनीचा कर्मचारी बॅग घेऊन कोल्हापूर ते मुंबई बसमध्ये बसल्यानंतर ठरल्यानुसार एक संशयित बसमध्ये बसला. त्यानंतर अन्य दोन मोटारमधून एसटीचा पाठलाग करत होते. बस श्रावणी हॉटेलसमोर थांबल्यानंतर बसमधील सर्व प्रवासी खाली उतरले. त्या वेळी बसमधील संशयिताने इतरांना इशारा केला. राहुल शिंगाडे, अतुल काळे बसमध्ये गेले. तिघांनी त्या कर्मचाऱ्यास लाथा, बुक्क्यांनी, तलवारीने मारहाण करून त्याच्याजवळील सोने असलेली बॅग चोरी करून पळाले. तपासात गुन्हा सहा जणांनी केल्याचे निष्पन्न झाले होते..गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर, सहायक पोलिस निरीक्षक रोहित फार्णे, पोलिस उपनिरीक्षक विश्वास शिंगाडे, परितोष दातीर, पोलिस अंमलदार साबीर मुल्ला, मनोज जाधव, हसन तडवी, प्रवीण कांबळे, अजय जाधव, अमित झेंडे, प्रवीण पवार, संकेत निकम, अमृत करे, विजय निकम, दलजित जगदाळे, आनंदा भोये यांनी सहभाग घेतला. श्री. दोशी व कडुकर यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले..माेठी बातमी! साताऱ्यात मोठ्या कंपन्या आणणार: सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे; आयटी पार्कच्या जागेचा ड्रोन सर्व्हे सुरू, लवकरच नोटिफिकेशन .शोधासाठी ड्रोनचा वापरपोलिस निरीक्षक देवकर यांचे मार्गदर्शनाखाली तपास पथकाला संशयित अतुल काळे, अभिजित करे हे खुटबावपासून भांब (ता. माळशिरस) परिसरातील घनदाट भालधोंडीच्या जंगलात लपून बसल्याची माहिती मिळाली. त्यांचा शोध घेण्यासाठी पथकाने ड्रोनचा वापर केला. त्यात ठिकाण सापडल्यावर पथक संशयितांजवळ पोहोचले. त्या वेळी त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पथकाने त्यांचा पाठलाग करून ताब्यात घेऊन अटक केली. संशयितांनी लपवून ठेवलेले ७२ लाखांचे ९२ तोळे सोन्याचे दागिने व बिस्किटे हस्तगत केली. गुन्ह्यात वापरलेली माेटार जप्त करून सुमारे ७७ लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. पोलिस उपनिरीक्षक दातीर तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.