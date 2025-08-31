सातारा

Satara Crime: 'कुरिअर बॉयकडील लूटप्रकरणी दोघांना अटक'; महिन्यानंतर गुन्हा उघडकीस, सोन्याच्या ९२ तोळे दागिन्यांसह ७६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Courier Boy Loot Case Cracked: श्रावणी हॉटेलसमोर महामार्गावर प्रवाशांना नैसर्गिक विधी करण्यासाठी थांबलेल्या एसटीत (एमएच १४ केक्यू ९१५६) अज्ञात तिघांनी प्रवेश करून कृष्णा कुरिअर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यास जबर मारहाण करून त्याच्याकडील ९२ तोळे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम ३२ हजार ५०० रुपये असलेली बॅग घेऊन गेले.
Satara Police Arrest Two in Courier Loot; 92 Tola Gold Recovered
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वहागाव: तासवडे (ता. कऱ्हाड) येथील टोलनाक्यानजीक व वराडे गावच्या हद्दीतील महामार्गावरील श्रावणी हॉटेलसमोर रात्रीच्या वेळी उभ्या असणाऱ्या एसटीतील कुरिअर बॉयला मारहाण करून त्याच्याकडून सुमारे ९२ तोळे सोन्याचे दागिने व ३२ हजार पाचशे रुपयांची रोकड असा ७२ लाखांचा ऐवज लुटणाऱ्या टोळीस साताऱ्याच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने ताब्यात घेतले. सुमारे महिनाभरानंतर गुन्हा उघडकीस आला.

Satara
crime
gold
robbery
district
Theft

