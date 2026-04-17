Shaktipeeth Highway : ब्रह्मचैतन्य महाराजांच्या गोंदवल्याची शासनाकडून उपेक्षा? शक्तिपीठ महामार्गाच्या आराखड्यात समावेश, पण ग्रामपंचायतीसमोर मोठं आव्हान

गोंदवले (सातारा) : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यात माण तालुक्यातील गोंदवले बुद्रुकचा समावेश करण्यात आला (Gondavale Budruk Included in Shaktipith Highway Plan) आहे. यामुळे भविष्यात दळणवळणाच्या संधी वाढणार असल्या तरी प्रत्यक्षात गोंदवले बुद्रुकला अद्यापही अधिकृत तीर्थक्षेत्र दर्जाच नसल्याने स्थानिक प्रशासनाच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे..श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज यांचे समाधी मंदिर महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांतील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. दरवर्षी होणारा 'श्रीं'चा पुण्यतिथी महोत्सव, श्रीराम नवमी, दासनवमी आणि दर महिन्याची पौर्णिमा यानिमित्ताने गोंदवल्यात यात्रेचे स्वरूप येते. त्यामुळे या क्षेत्राचा विकास होणे काळाची गरज असताना शासन दरबारी मात्र या गावाला अद्याप कोणताही तीर्थक्षेत्र दर्जा मिळालेला नाही..गेल्या अनेक वर्षांपूर्वीपासून ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांनी या गावाला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळावा म्णून प्रयत्न सुरू केले होते, तसेच गेल्या सात वर्षांपूर्वी शासनाच्या पथकाने पाहणी करून विकासाचा आराखडाही बनवला होता; परंतु केवळ कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी हे काम रेंगाळल्याचे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून ऐकायला मिळत आहे..भाविकांच्या सेवेसाठी समाधी मंदिर समितीकडून उपाययोजना केल्या जातात; परंतु सध्याची स्थिती लक्षात घेता वाढत्या गर्दीला सामावून घेण्यासाठी प्रशस्त रस्ते, स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा आणि पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत गरजा पुरवताना ग्रामपंचायतीची मोठी दमछाक होते. तीर्थक्षेत्राचा दर्जा नसल्याने शासनाकडून विशेष विकास निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे विकास आराखडे केवळ कागदावरच राहिले आहेत..श्री क्षेत्र गोंदवले बुद्रुक हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तीर्थक्षेत्र असून, या गावाला अद्याप शासन दरबारी तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवताना मोठी कसरत करावी लागते. आता शक्तिपीठ महामार्ग गोंदवले परिसरातून जाणार असल्याने येथे मोठ्या संख्येने येणाऱ्या भाविकांना अधिक चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने तातडीने तीर्थक्षेत्राचा ''ब'' किंवा ''अ'' वर्ग दर्जा मिळवून द्यावा.-संजय माने, माजी उपसरपंच, गोंदवले बुद्रुक.