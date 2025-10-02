Gondawalekar Trust: 'पूरग्रस्तांसाठी गोंदवलेकर ट्रस्टचा मदतीचा हात'; मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी ५० लाखाचा धनादेश मुख्यमंत्र्याकडे सुपूर्द

गोंदवले: राज्यातील पूरग्रस्तांना श्री सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर चैतन्योपासना ट्रस्टने मदतीचा हात दिला आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी ५० लाख रुपयांचा धनादेश संस्थानच्या प्रतिनिधींनी नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. याशिवाय पूरग्रस्तांसाठी समाधी मंदिरातून शिधाही देण्यात आला असल्याची माहिती समाधी मंदिर समितीच्या विश्वस्तांनी दिली..\rश्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर हे गरजूंसाठी नेहमीच धावून येत. गोंदवले परिसरात दुष्काळी परिस्थिती असताना लोकांसाठी श्री महाराज धावून गेले होते. ‘श्रीं’चा समाजसेवेचा हा वारसा समाधी मंदिर समितीकडून जोपासला जात आहे. कोरोना काळातही संस्थानकडून शासनाला एक कोटी रुपयांची मदत तसेच गावोगावी गरजूंना शिधा वाटप करण्यात आला होता. .याशिवाय गोंदवल्यातील कोरोना सेंटरसाठी श्री चैतन्य रुग्णालय देण्यात आले होते. बाधित रुग्णांसाठी उपाययोजनांसाठी सर्व मदत करण्यात आली होती. सध्या अतिवृष्टीमुळे अनेक भागात महापुराची परिस्थिती उद्भवली आहे. या भागातील शेतकरी व बाधित कुटुंबीयांसाठी श्री सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर ट्रस्टने मदतीचा हात दिला आहे. .मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी संस्थानच्या वतीने मुंबई येथे मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पन्नास लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. गोंदवले बुद्रुक ग्रामस्थांच्या वतीने देखील पूरग्रस्तांसाठी मदत देण्यात येणार आहे. यामध्येही संस्थानने गरजूंसाठी शिधा देऊ केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.