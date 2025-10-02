सातारा

Gondawalekar Trust: 'पूरग्रस्तांसाठी गोंदवलेकर ट्रस्टचा मदतीचा हात'; मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी ५० लाखाचा धनादेश मुख्यमंत्र्याकडे सुपूर्द

Flood Relief: श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर हे गरजूंसाठी नेहमीच धावून येत. गोंदवले परिसरात दुष्काळी परिस्थिती असताना लोकांसाठी श्री महाराज धावून गेले होते. ‘श्रीं’चा समाजसेवेचा हा वारसा समाधी मंदिर समितीकडून जोपासला जात आहे.
Flood Relief: Gondawlekar Trust Donates to CM’s Fund for Victims’ Aid

Flood Relief: Gondawlekar Trust Donates to CM’s Fund for Victims’ Aid

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोंदवले: राज्यातील पूरग्रस्तांना श्री सद्‌गुरू ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर चैतन्योपासना ट्रस्टने मदतीचा हात दिला आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी ५० लाख रुपयांचा धनादेश संस्थानच्या प्रतिनिधींनी नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. याशिवाय पूरग्रस्तांसाठी समाधी मंदिरातून शिधाही देण्यात आला असल्याची माहिती समाधी मंदिर समितीच्या विश्वस्तांनी दिली.

Loading content, please wait...
Satara
rain
Social Work
Donation
district
cm relief fund
rain damage crops
Flood Damage News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com