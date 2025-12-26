लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार..

सातारा : लाडकी बहीण योजनेत सहभागी महिलांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत असून, अद्याप अनेक महिलांची केवायसी होणे बाकी आहे. ज्यांची केवायसी पूर्ण झाली त्या बहिणी आता अनुदानाचे हप्ते मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. .Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....डिसेंबरची अखेर आली तरी नोव्हेंबरचा हप्ता आलेला नाही; पण डिसेंबरअखेरीस नोव्हेंबरचा तसेच संक्रांत आणि महापालिका निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी डिसेंबर, जानेवारीचे हप्ते देण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींच्या नजरा अनुदानाकडे लागल्या आहेत..जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेच्या आठ लाख लाभार्थी आहेत. ज्यांच्यापैकी काहींना अनुदानाच्या विलंबामुळे समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे, तसेच केवायसी करता न आल्याने लाखांवर महिलांना अनुदानापासून मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत केवायसी करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा अनुदान मिळण्यात अडचणी येणार आहेत. सध्या केवायसी करण्याकडे महिलांचा कल आहे. .ज्या महिलांनी केवायसी पूर्ण केली आहे, त्यांना अनुदानाचा हप्ता कधी येणार? याची प्रतीक्षा लागली आहे. नोव्हेंबरचा हप्ता डिसेंबरअखेरीस मिळतो; पण यावेळेस निवडणुका असल्याने अद्यापपर्यंत तरी हप्ता जमा केलेला नाही. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात नोव्हेंबरचा हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे. महापालिका निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी डिसेंबर व जानेवारीचे हप्ते देण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींचे लक्ष अनुदानाकडे लागले आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.ई-केवायसीला मुदतवाढ मिळणारलाडकी बहीण योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत सरकारने दिली आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या निवडणुका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमुळे ई-केवायसीला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.