Ration Distribution: रेशनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! ऑगस्ट ते ऑक्टोबरचे तीन महिन्यांचे धान्य एकाचवेळी मिळणार; वितरणात मोठा बदल

सातारा : केंद्र व राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२६ या तीन महिन्यांचे रेशन धान्य एकत्रित वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिधापत्रिकाधारकांसाठी ही गुड न्यूज असली तरी रेशन दुकानदारांपुढे साठवणूक आणि वाहतुकीचा प्रश्न आहे, तसेच पॉस मशिनवर तीन महिन्यांचा कोटा दाखविणे आवश्यक आहे. शासनाकडून हे पॉस मशिन प्रत्येक महिन्याला बंद करण्याचा प्रकार होत असल्याने ग्राहक आणि रेशन दुकानदारांत वादाचे प्रसंग येणार आहेत. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.रेशन दुकानांना आता तीन महिन्यांचा धान्य कोटा एकाच वेळी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आगामी ऑगस्ट ते ऑक्टोबरपर्यंतचे धान्य रेशन दुकानदारांना एकत्रित वितरित केले जाणार आहे. याचा शिधापत्रिकाधारकांना फायदा होणार असून, प्रत्येक महिन्याला त्यांना वेळेत रेशन मिळणार आहे; पण पॉस मशिन शासनाने महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बंद केल्यास रेशन दुकानदार व ग्राहकांत वादाचे प्रसंग येणार आहेत. .शासनाच्या या निर्णयामुळे शिधापत्रिकाधारकांचा फायदा होणार आहे. आगामी तीन महिन्यांचे रेशन मिळण्याची शाश्वता यातून येणार आहे. यासाठी पुरवठा विभाग धान्यपुरवठा ठेकेदारांकडून रेशन दुकानदारांपर्यंत धान्य पोहोचविणार आहे; पण हे धान्य एकाचवेळी पुरविणे पुरवठादारांना शक्य होणार नाही..दरम्यान, या निर्णयाबाबत रेशन दुकानदारांनी नाराजी व्यक्त केली. वाहतूक ठेकेदारांचे असहकार्य आणि तांत्रिक गोंधळामुळे तीन महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी उचलणे व वाटप करणे अशक्य असल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे. याबाबत पुणे विभागातील रेशन दुकानदारांनी पुरवठा उपायुक्तांकडे धाव घेत दरमहा स्वतंत्र वितरणाची मागणी केल्याचे रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष श्रीकांत शेटे यांनी सांगितले..एकदम तीन महिन्यांचे धान्य साठवणूक रेशन दुकानदारांना सहज शक्य नाही. धान्य वितरण सुरू असताना केंद्र सरकार अचानक डेटा बंद करते. त्यामुळे शिल्लक राहिलेल्या लाभार्थ्यांना पॉस मशिन बंद असल्याने धान्य मिळू शकत नाही. अशावेळी ग्राहक आणि रेशन दुकानदार यांच्यात वादाचे प्रसंग येतात..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप......तर तांत्रिक त्रुटी टळतीलराज्यातही प्रत्येक महिन्याचे धान्य त्याच महिन्यात स्वतंत्रपणे वाटप केल्यास तांत्रिक सर्व्हरवर ताण येणार नाही व डेटा बंद होण्याचा धोका टळेल. गरीब शिधापत्रिकाधारकांना धान्य तांत्रिक त्रुटींशिवाय दरमहा वेळेवर मिळेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.