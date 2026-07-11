सातारा

Ration Distribution: रेशनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! ऑगस्ट ते ऑक्टोबरचे तीन महिन्यांचे धान्य एकाचवेळी मिळणार; वितरणात मोठा बदल

Fair price shops three months ration stock: शिधापत्रिकाधारकांना तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रित मिळणार; मात्र साठवणूक, वाहतूक आणि पॉस मशिनच्या तांत्रिक अडचणींमुळे रेशन दुकानदारांची डोकेदुखी वाढणार
Maharashtra to Distribute Three Months of Ration Together from August

Maharashtra to Distribute Three Months of Ration Together from August

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : केंद्र व राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२६ या तीन महिन्यांचे रेशन धान्य एकत्रित वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिधापत्रिकाधारकांसाठी ही गुड न्यूज असली तरी रेशन दुकानदारांपुढे साठवणूक आणि वाहतुकीचा प्रश्न आहे, तसेच पॉस मशिनवर तीन महिन्यांचा कोटा दाखविणे आवश्यक आहे. शासनाकडून हे पॉस मशिन प्रत्येक महिन्याला बंद करण्याचा प्रकार होत असल्याने ग्राहक आणि रेशन दुकानदारांत वादाचे प्रसंग येणार आहेत.

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Ambitious project of Central and State Government