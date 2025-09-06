Vijay Wadettiwar: सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक: काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार; 'ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष उभा केल्याचा आरोप'

कऱ्हाड: भारतीय जनता पक्ष व महायुती सरकारने आरक्षण संपविण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे भाजपकडून आरक्षणाची अपेक्षा ठेवू नये. कुणबी समाजाला दाखले देण्याला आमचा विरोध नसून, सर्व कुणबी ओबीसीमध्येच आहेत. मात्र, नव्याने ज्या गॅझेटचा आधार घेऊन सर्व मराठा समाज कुणबी होईल, असे बोलले जात आहे. अध्यादेश काढून सरकारने ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष उभा केला आहे. त्यातून मराठा समाजाचीही फसवणूक करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. .Satara News: श्री गिरिजाशंकर देवस्थानास ‘ब’ वर्ग दर्जा; अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण; जयकुमार गोरेंचा पाठपुरावा, मंदिर परिसराचा होणार विकास .कऱ्हाडहून नागपूरला रवाना होण्यासाठी ते येथील विमानतळावर आले होते. तत्पूर्वी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. काँग्रेसच्या ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी, जिल्हाध्यक्ष रणजित देशमुख, अशोकराव पाटील, झाकिर पठाण व पदाधिकारी उपस्थित होते..श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, ‘‘भाजप व महायुती सरकारचे विचार ज्या मातृसंघाचे विचार आहेत, त्यांना आरक्षण मान्य नाही. त्यामुळे भाजपकडून आरक्षणाची अपेक्षा ठेवू नये. कुणबी समाजाला दाखले देण्यासाठी कोणाचाही विरोध नाही. सर्व कुणबी ओबीसीमध्ये आहेत. नव्याने ज्या गॅझेटचा आधार घेऊन सर्व मराठा समाज कुणबी होईल, असे बोलले जात आहे. ओबीसीचे आरक्षण सध्या २७ टक्के आहे. त्यातील १३ टक्के आरक्षण अन्य जातींना दिले आहे. उर्वरित १९ टक्क्यांत पूर्ण मराठा समाज आला, तसेच ओबीसी समाज आला. ज्या समाजातील लोकांची आरक्षणासाठी चढाओढ सुरू केली आहे. त्यामध्ये शैक्षणिक, आर्थिक आरक्षण मागितले जात आहे. आरक्षण देताना राहुल गांधींनी ५० टक्क्यावर आरक्षण वाढविण्याची गरज असल्याचे बोलले आहे.’’.आता ओबीसी समाजाला खुल्या प्रवर्गात येण्याची मागणी करणार आहे. मराठा समाजाला १० टक्के दिलेले ईडब्ल्यूएस आरक्षण आहे. अध्यादेश काढून मराठा समाजाचीही सरकारकडून फसवणूक केली जात आहे. मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या समितीचे काहीच झाले नाही. प्रश्नही सुटले नाहीत. ओबीसी समाजासाठी स्थापन केलेल्या समितीतून काहीही निष्पन्न होणार नाही. या समितीसाठी विरोधी पक्षाला विश्वासात घेतलेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले..ते म्हणाले, ‘‘सध्या राज्यात अस्थिर परिस्थिती आहे. दोन समाजाला झुलविण्याचे काम केले जात आहे. ओबीसी विरुद्ध मराठा आरक्षणावरून फार घातक लढाई सरकारने सुरू केली आहे. दोन्ही समाजात त्यावरून अस्वस्थता आहे. २०१४ पासून याची सुरुवात झाली आहे.’’.Satara News: 'सातारा जिल्ह्यामध्ये मिरवणुकीत नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई'; गणेशोत्सवात पोलिसांची राहणार करडी नजर; अन्यथा होणार गंभीर गुन्हे दाखल.ओबीसी समाजाची सोमवारी बैठकदरम्यान, सोमवारी (ता. आठ) ओबीसी समाजाची बैठक बोलावली असून, त्यात ओबीसी समाजालाच खुल्या प्रवर्गात येण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.