Satara News:'मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला फलटणकरांचा पाठिंबा'; पुन्हा सरकारविरुद्ध आक्रमक भूमिका

सांगवी: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा सरकारविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर फलटणमध्ये मराठा आंदोलकाची बैठक झाली. या लढाईत सहभागी होण्यासाठी फलटण तालुक्यातून हजारो मराठा बांधव २७ ऑगस्टला मुंबईकडे रवाना होणार आहेत, अशी माहिती मराठा आंदोलकांनी दिली..मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी २९ ऑगस्टला मुंबई होणाऱ्या आंदोलनासाठी तालुक्यातील प्रत्येक मराठा समाजाच्या घरातील एक व्यक्ती सहभागी होईल, यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने जनजागृती करण्यात येत आहे. प्रत्येक गावात बैठका, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर आणि प्रसारमाध्यमांद्वारे मराठा बांधवांना आवाहन करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. .मराठा क्रांती मोर्चा फलटणच्या वतीने जनजागृती करण्यासाठी फलटण शहराच्या चारी बाजूंनी ‘चलो मुंबई’चा नारा देत मोठमोठे होर्डिंग उभारले आहेत. भविष्यात आपल्या पिढीसाठी या आंदोलनात मराठा बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन मराठा आंदोलकांकडून करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.