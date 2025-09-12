Guardian Minister Shambhuraj Desai: मराठा आरक्षणाला आव्हान अशक्य: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; 'जीआर कायद्याच्या चौकटीतीलच'

सातारा: मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयातील एकेक शब्द हा कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आहे. कायदेतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊनच हा शासन निर्णय तयार केला असून, या जीआरला कोणीही चॅलेंज केले तरी कोणताही धोका होणार नाही, असा ठाम विश्वास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला. ओबीसी संघटनांनी हा जीआर रद्द करावा, अशी भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.शंभूराज देसाई म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाचा जो शासन निर्णय काढला आहे, त्यामध्ये एकेक शब्द हा कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आहे.’’ कायदाक्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन हा ‘जीआर’ तयार केलेला आहे. त्यामुळे त्या शासन निर्णयाला कोणीही चॅलेंज केले, तरी कोणताही धोका होणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला..शिवसेनेच्या (उबाठा) ‘माझं कुंकू माझा देश’ या आंदोलनावर टीका करताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, ‘‘संजय राऊत यांनी ऑपरेशन सिंदूरविषयी वक्तव्य करत भारतीय सैन्य दलाचा अवमान केल्याचे सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे त्यांनी उसणं अवसान आणून अशाप्रकारे सैन्य दलाच्या पराक्रमाचे राजकीय भांडवल करू नये.आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.’’ ठाकरे बंधूंच्या युतीबाबत मंत्री देसाई यांनी उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेची (उबाठा) मते फुटली असल्याचा संशय असून, त्याचे विश्लेषण करण्याची ठाकरे बंधूंची बैठक झाली असावी, असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.