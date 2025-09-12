Guardian Minister Shambhuraj Desai: मराठा आरक्षणाला आव्हान अशक्य: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; 'जीआर कायद्याच्या चौकटीतीलच'

सातारा

मराठा आरक्षणाला आव्हान अशक्य: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; 'जीआर कायद्याच्या चौकटीतीलच'

Maratha Reservation Cannot Be Challenged: जीआरला कोणीही चॅलेंज केले तरी कोणताही धोका होणार नाही, असा ठाम विश्वास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला. ओबीसी संघटनांनी हा जीआर रद्द करावा, अशी भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Minister Shambhuraj Desai
Minister Shambhuraj Desai sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयातील एकेक शब्द हा कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आहे. कायदेतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊनच हा शासन निर्णय तयार केला असून, या जीआरला कोणीही चॅलेंज केले तरी कोणताही धोका होणार नाही, असा ठाम विश्वास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला. ओबीसी संघटनांनी हा जीआर रद्द करावा, अशी भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

