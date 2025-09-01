सातारा

Prabhakar Deshmukh: सरकारने आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा: प्रभाकर देशमुख; आंदोलनस्थळी जरांगे-पाटलांची भेट

Reservation Demand Intensifies: मनोज जरांगे-पाटील यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता समाजाच्या न्यायासाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. आझाद मैदानावर सुरू असलेले हे उपोषण फक्त एक आंदोलन नसून मराठा समाजाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठीची ऐतिहासिक लढाई ठरत आहे.
Updated on

दहिवडी : महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या भावना विचारात घ्याव्यात. मनोज जरांगे- पाटील यांच्याशी चर्चा करून अनेक वर्षे रेंगाळत पडलेला आरक्षणाचा प्रश्न समन्वयाने मार्गी लावावा, अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते प्रभाकर देशमुख यांनी सरकारला केली.

