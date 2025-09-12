Satara News: 'ऑगस्टच्या मुसळधारेने २२ हेक्टरची हानी': वाई, महाबळेश्वर, कऱ्हाडला फटका; १४२ शेतकऱ्यांच्या भरपाईचा अहवाल शासनाकडे

सातारा: जिल्ह्यात ऑगस्टमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत १४२ शेतकऱ्यांचे २१.६० हेक्टरवरील पिकांचे तीन कोटी २३ लाखांचे नुकसान झाले आहे. वाई, महाबळेश्वर, कऱ्हाड तालुक्यांत जास्त नुकसान झाले आहे. महसूल व कृषी विभागाने संयुक्त पंचनामे केले असून, बाधिताच्या भरपाईसाठी शासनाकडे अहवाल पाठवला आहे. जून, जुलैमध्ये मुसळधार पाऊस होऊनही खरीप पिकांचे नुकसान झाले नसल्याचे महसूल व कृषीच्या पंचनाम्याच्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.जिल्ह्यात १५ मेपासून सुरू झालेल्या पावसाने सलग तीन महिने उसंत घेतली नाही. त्यामुळे खरीप हंगामातील पिके अडचणीत आली होती. मे ते ऑगस्टअखेर झालेल्या पावसात जून, जुलै महिना सोडला तर मे व ऑगस्ट महिन्यात शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. मे महिन्यात १४ हजार ६९५ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. मे महिन्यात झालेल्या पावसामुळे ११ तालुक्यांतील शेती व फळबागांचे नुकसान झाले होते. महसूल व कृषी विभागाने केलेल्या संयुक्त पंचनाम्यात ४४४२.५५ हेक्टरवरील क्षेत्र बाधित होऊन त्याचा १४ हजार ६९५ शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. त्यांचे सात कोटी ९१ लाख ५० हजार रुपयांच्या नुकसानीची भरपाई संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे. .जून, जुलैमध्ये जिल्ह्यात पश्चिमेकडील तालुक्यात मुसळधार पाऊस होऊनही खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले नसल्याचे पंचनाम्याच्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे. मात्र, ऑगस्टमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाने जिरायती पिकांचे ८.९३ हेक्टरचे, बागायती पिकांचे १२.३७ हेक्टरवरील, तर फळबागांचे एक हेक्टरवरील क्षेत्र बाधित झाले आहे. जिल्ह्यातील वाई, महाबळेश्वर, पाटण, सातारा तालुक्यांतील शेतीचे सर्वाधिक क्षेत्र बाधित झालेले आहे. सर्वाधिक नुकसान वाई व महाबळेश्वर तालुक्यात झालेले आहे. वाई तालुक्यातील जिरायती पिकांचे ८.०७ हेक्टर, बागायती पिकांचे ४.३० हेक्टर असे एकूण १२.३७ हेक्टरवरील क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे..महाबळेश्वर तालुक्यातील जिरायती पिकांचे ०.२० गुंठे, बागायती पिकांचे ५.६४ हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झालेले आहे. पाटण तालुक्यातील ०.५३ हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाले आहे. एकूण १४२ शेतकऱ्यांचे २१.६० हेक्टरवरील ३.२३ लाखांचे नुकसान झालेले आहे. या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.घरांचेही मोठे नुकसानअतिवृष्टीत घरांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. पाटण तालुक्यातील ३२, महाबळेश्वर १०, जावळी दोन, कोरेगाव एक, खंडाळा दोन अशा ४७ घरांचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी १.८८ लाख रुपयांच्या भरपाईची आवश्यकता आहे. दोन जनावरे मृत झाली असून, त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शेतजमिनीचे १.३० हेक्टरवर नुकसान झाले असून, त्यातून २० शेतकरी बाधित झाले आहेत. यामध्ये कऱ्हाड तालुक्यातील १८, सातारा तालुक्यातील एक, पाटण एक शेतकरी बाधित झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.