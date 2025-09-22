सातारा

Minister Jayakumar Gore: सरकार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे; कलेढोणसह पडळ भागात पाहणी, पंचनामेच्या सूचना

Jayakumar Gore Support for Farmers: दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या १४२ मिलिमीटर पावसामुळे पडळचे सुमारे ३० हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, त्याची मंत्री गोरे व अधिकाऱ्यांच्याकडून पाहणी करण्यात आली. त्यात पडळ व कलेढोणच्या पाहणी दौऱ्यात मका, बाजरी, आले, कांदा, उडीद, बटाटा व काळा घेवडा पिकांचा समावेश आहे.
Minister Jaykumar Gore inspects flood-affected fields in Kaledhon and Padal, providing instructions for damage assessment and relief measures

सकाळ वृत्तसेवा
कलेढोण : मायणी, कातरखटाव, कलेढोण व निमसोड या मंडलात पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्यास सांगितले आहे. जी प्राथमिक टप्प्यातील मदत करायला लागेल, ती करणार असून, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे, असे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

