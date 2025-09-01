Shashikant Shinde: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून चालढकल: प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे; 'सरकारकडून मराठा आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न सुरू'

सातारा : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार चालढकल करत आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचे असेल तर राज्य शासन तोडगा काय काढणार? यावर भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. मात्र, आरक्षणासाठी नेमलेल्या उपसमितीच्या नावाखाली सरकार वेळ काढत आहे. मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाबाबत दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर केले असतानाही राज्य शासनाने त्यांना चर्चेला का बोलावले नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारचा आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. .Deputy CM Eknath Shinde: मराठा आरक्षणाबाबत नियमातून मार्ग निघेल: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; शरद पवारांनी आतापर्यंत काय केले?.श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘तमिळनाडू पॅटर्नप्रमाणे मराठा आरक्षणाचा कोटा वाढवणार आहे का आणि वाढवायचा असेल तर केंद्र शासनाकडे तसा पाठपुरावा केला का? आरक्षण ओबीसी कोट्यातून देणार असाल तर तसे जाहीर करा, अन्यथा स्वतंत्र घटनात्मक तरतुदी काय? याची माहिती द्या. राज्य सरकार विरोधी पक्षांना सुद्धा चर्चेला बोलावत नाही आणि त्यावर भूमिका सुद्धा मांडत नाही. दोन वर्षांपूर्वीच मराठा आंदोलकांनी जी भूमिका घेतली होती, त्या भूमिकेवर चिकित्सक पद्धतीने अभ्यास करून आरक्षण दिले असते तर ही वेळ आली नसती.’’.आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडी पूर्ण ताकदीने लढणार आहे. या निवडणुका महायुतीच्या आघाडीतून लढायच्या की स्वतंत्रपणे लढायच्या, यासंदर्भात लवकरच महाविकास आघाडीचे तिन्ही नेते एकत्र बसून निर्णय घेणार आहेत. दरम्यान, सातारा जिल्ह्यातील अवैध धंदे, मटका चक्री जुगाराचे अड्डे सुरू आहेत. यासंदर्भात आम्ही पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांची भेट घेतली होती. मात्र, अद्याप त्यात कोणताही फरक पडलेला असून, लवकरच याविरोधात आम्ही मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुनील माने, सरचिटणीस राजकुमार पाटील व पदाधिकारी उपस्थित होते..Laxman Hake: 'नीरा येथे लक्ष्मण हाकेंना धक्काबुक्की'; भ्याड हल्ल्याचा नोंदवला निषेध, 'कोणालाही विरोध नाही, फक्त आमचे आरक्षण टिकले पाहिजे'.जनसुरक्षा विधेयकाची १० सप्टेंबरला होळीजनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधात संपूर्ण राज्यात येत्या १० सप्टेंबरला राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या वतीने विधेयकाची होळी केली जाणार आहे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ ही आंदोलने करून भूमिका मांडणार आहेत. या कायद्याला विरोध करणार आहे, तसेच १४ व १५ सप्टेंबरला राष्ट्रवादी पक्षाचे विशेष अधिवेशन होत असून, या अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी या विरोधात नाशिक येथे मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.