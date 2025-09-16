Village Employment Assistant : 'ग्रामरोजगार सहाय्यकांचे काम बंद आंदोलन'; मानधन नसल्याने आर्थिक संकटात, शासन दखल घेणार का?

दहिवडी: महाराष्ट्र शासनाने तीन ऑक्टोबर २०२४ पासून ग्रामरोजगार सहाय्यकांना आठ हजार रुपये मानधन, प्रवास भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता व इतर सुविधा देण्याबाबत परिपत्रक जारी केले होते; परंतु ते अद्याप लागू न केल्याने महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सहाय्यक विकास संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली माण तालुका ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेच्या वतीने आजपासून काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.याबाबत तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की महात्मा गांधी नरेगाचे गावपातळीवर चांगले काम करण्यासाठी राज्य सरकारने ग्रामरोजगार सहाय्यक यांची निवड केली असून, त्याप्रमाणे आजपर्यंत खऱ्या अर्थाने ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी अत्यंत चांगले काम करून राज्याची मान उंचावली आहे; परंतु कोणतेही मासिक वेतन किंवा मानधन नसल्या कारणाने रोजगार सहाय्यक प्रचंड आर्थिक संकटात आहे..त्यामुळे ग्रामरोजगार सहाय्यकांना पूर्ण वेळ शासन निर्णय काढावा व कायम सेवेत घ्यावे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही स्वतंत्र यंत्रणा म्हणून मान्यता द्यावी. तीन ऑक्टोबरला काढण्यात आलेल्या ‘जीआर’ची अंमलबजावणी करावी.निवेदन देताना माण तालुका ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेचे अध्यक्ष राहुल पाठक, उपाध्यक्ष दादा पिसाळ, कार्याध्यक्ष रवी कुंभार, सचिव नारायण सूर्यवंशी, सहसचिव छत्रपती भोसले, खजिनदार रामचंद्र जगदाळे, बाबा साठे, जनार्दन खरात, राजेंद्र टकले, भाऊसाहेब सरतापे आदी उपस्थित होते..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे सर्व लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ग्रामरोजगार सहाय्यक करीत आहेत. त्यामुळे आमच्या मागण्यांची दखल घेऊन त्वरित विषय मार्गी लावावा, अन्यथा भविष्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यत येईल.- राहुल पाठक, ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटना, माण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.