Mhaswad News: सिद्धनाथ- जोगेश्वरीचा शाही थाटात विवाह; म्हसवडला भाविकांची अलोट गर्दी; सनई- चौघडा अन् ढोल-ताशांचा गजर

म्हसवड: लाखो भाविकांचे कुलदैवत व येथील ग्रामदैवत श्री सिद्धनाथ व देवी जोगेश्वरी यांचा शाही विवाह सोहळा तुलसी विवाहादिवशी रात्री १२ वाजता धार्मिक विधीपूर्वक, पारंपरिक पद्धतीने भाविकांच्या अलोट गर्दीत शाही थाटात झाला. तब्बल महिनाभर चालणाऱ्या 'श्रीं'च्या मंगल विवाह सोहळ्याचा प्रारंभ दिवाळी पाडव्यादिवशी घटस्थापना, नवरात्रारंभ व 'श्रीं'च्या हळदी समारंभाने झाला. तुलसी विवाहादिवशी पहाटे साडेपाच वाजता मंदिराचे मुख्य पुजारी, सालकारी रामचंद्र गुरव यांच्या हस्ते आरती करून मानकरी, सेवेकरी व नवरात्रकरींच्या उपस्थितीत 'श्रीं'चे १२ दिवसांचे घट उठविण्यात आले.घट उठविल्यानंतर नवरात्राच्या उपवासाची सांगता झाली. या सोहळ्यासाठी पहाटेपासूनच मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. विवाह सोहळ्यासाठी श्री सिद्धनाथ हे हत्तीवरून गेले होते, अशी आख्यायिका असल्याने व मंदिरातील बाहेरच्या मंडपात सहा फूट लांब व साडेचार फूट उंचीचा अखंड पाषाणाचे हत्तीचे शिल्प आहे. या शाही विवाहानिमित्त हत्तीच्या मूर्तीची आकर्षक सजावट करून सुशोभित केलेली अंबारी हत्तीवर बसविण्यात आली. काल संध्याकाळी पाच वाजता 'श्रीं'ची पंचधातूची उत्सवमूर्ती हत्तीवरील अंबारीत विधीपूर्वक बसविण्यात आली. अर्थात विवाहाला जाण्यासाठी 'वर' सज्ज झाला..नारळाची तोरणे, फुलांच्या माळा, उसाच्या मोळ्या, भव्य अशा मंदिराच्या प्रांगणातील दगडी दोन दीपमाळा, मंदिर परिसर व शिखरास आकर्षक विद्युतरोषणाई करण्यात आली होती. काल दिवसभर हत्ती मंडपाच्या मागील प्रांगणात गावोगावच्या भाविकांचा गजी- ढोलाचा कार्यक्रम अखंड सुरू होता. विवाहानिमित्त 'श्रीं'च्या मूर्तीसमोर चौक भरण्याचे व तेल उतरण्याचे काम परीट समाजातील महिलांनी पूर्ण करताच सालकरी यांनी वर श्री सिद्धनाथाची उत्सव मूर्ती मिरवणुकीने हत्ती मंडपात आणताच हत्तीवरील अंबारीत स्थानापन्न करण्यात आली. त्यानंतर हत्तीसमोरच दुतर्फा पेटत्या दिवट्या हातात घेऊन मानकरी दोन रांगेत उभे राहिले..विवाहाच्या घटिका वेळ जवळ येताच रात्री साडेअकराच्या सुमारास हत्तीवरील अंबारीत स्थानापन्न केलेली 'श्रीं'ची उत्सवमूर्ती सालकऱ्यांच्या छातीला बांधून मंदिरातील मुख्य गाभाऱ्यात नेण्यात आली. त्यानंतर जोगेश्वरी देवीच्या मूर्तीसमोर अंतरपाट धरून पारंपरिक पद्धतीने, विधीपूर्वक, पिंटू पाठक, प्रज्योत पाठक आदी पुरोहितांमार्फत मंगलाष्टका म्हणून 'श्रीं'चा शाही विवाह रात्री १२ वाजता सनई- चौघडा, ढोल-ताशा, बँड, गजी झांज यांच्या जल्लोषात व फटाक्यांच्या आतषबाजीत शाही थाटात झाला. त्यानंतर पारंपरिक पद्धतीनुसार मंदिरातील तुळसी विवाह झाला..विवाह सोहळ्यासाठी मंदिर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष रविकिरण गुरव, उपाध्यक्ष गणेश गुरव, वैभव गुरव, विश्वस्त सागर गुरव, मार्तंड गुरव, बजरंग गुरव, अजित गुरव, हरिभाऊ गुरव, महेश गुरव, सचिव दिलीप कीर्तने, मानकरी, सेवेकरी, नवरात्रकरी, दिवट्यांचे मानकरी, मानाच्या करवल्या, गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, पुरोहित, पुजारी मंडळींनी परिश्रम घेतले. 'श्रीं'च्या शाही विवाह सोहळ्याची सांगता देवदिवाळीस रथातून वधू- वराची वरात काढून केली जाणार आहे..थेट दर्शन सुविधा'श्रीं'चा विवाह मंदिराच्या गाभाऱ्यात होतो. त्यामुळे बाहेरील भाविकांना तो पाहता येत नाही. ही अडचण ओळखून मंदिर देवस्थान ट्रस्टने हत्ती मंडपाच्या पाठीमागे एलईडी टीव्हीची सुविधा केली होती. ज्या भाविकांना या विवाह सोहळ्यास उपस्थित राहता आले नाही त्या भाविकांना घरी बसून हा सोहळा पाहता येईल, यासाठी ऑनलाइन, लाइव्ह दर्शनाची सोय देखील करण्यात आली होती..