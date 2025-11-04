सातारा

Mhaswad News: सिद्धनाथ- जोगेश्वरीचा शाही थाटात विवाह; म्हसवडला भाविकांची अलोट गर्दी; सनई- चौघडा अन् ढोल-ताशांचा गजर

तब्बल महिनाभर चालणाऱ्या ‘श्रीं’च्या मंगल विवाह सोहळ्याचा प्रारंभ दिवाळी पाडव्यादिवशी घटस्थापना, नवरात्रारंभ व ‘श्रीं’च्या हळदी समारंभाने झाला. तुलसी विवाहादिवशी पहाटे साडेपाच वाजता मंदिराचे मुख्य पुजारी, सालकारी रामचंद्र गुरव यांच्या हस्ते आरती करून मानकरी, सेवेकरी व नवरात्रकरींच्या उपस्थितीत ‘श्रीं’चे १२ दिवसांचे घट उठविण्यात आले.
म्हसवड: लाखो भाविकांचे कुलदैवत व येथील ग्रामदैवत श्री सिद्धनाथ व देवी जोगेश्वरी यांचा शाही विवाह सोहळा तुलसी विवाहादिवशी रात्री १२ वाजता धार्मिक विधीपूर्वक, पारंपरिक पद्धतीने भाविकांच्या अलोट गर्दीत शाही थाटात झाला.

