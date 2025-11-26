Farmer Success Story: 'धुमाळवाडीच्या द्राक्षांना आखाती देशात भाव'; फळबाग लागवडीत वृद्ध शेतकऱ्याची किमया, वर्षाकाठी ५० लाखांची कमाई !

-मनोज पवारदुधेबावी : फळांचे गाव धुमाळवाडी (ता. फलटण) येथील भुजंगराव दगडू निकम (वय ७९) या वृद्ध शेतकऱ्याने आपल्या शेतामध्ये पिकवलेली द्राक्षे परदेशामध्ये दुबई, मलेशियाला निर्यात केली आहेत. १८ वर्षांपूर्वी आपल्या पाच एकर क्षेत्रात श्री. निकम यांनी द्राक्षाची लागवड केली. त्यांच्याकडे द्राक्षांच्या गणेश, थॉमसन, नानासाहेब पर्पल, एसएसएन अशा प्रजाती आहेत. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...दुबई व मलेशिया या प्रदेशांमध्ये द्राक्ष निर्यात करण्यासाठी त्यांनी प्रत्येकी चार किलो व पाच किलो वजनाचे बॉक्स केले आहेत. या द्राक्ष फळबाग शेतीतून ते वर्षाकाठी ५० लाख रुपयांची कमाई करत आहेत. त्यांना या कामी त्यांच्या पत्नी जानकुबाई यांची मदत मिळते. श्री. निकम यांची मुले व सुना यांचीही मदत होत आहे. गेली १३ वर्षे मलेशिया, दुबईमध्ये द्राक्षाची निर्यात करत आहेत. तरुण पिढी म्हणते शेती परवडत नाही; परंतु श्री. निकम यांच्या शेतीकडे पाहिल्यानंतर योग्य मार्गदर्शन, नियोजन व कष्टाने प्रामाणिकपणे शेती केली तर निश्चित शेती फायदेशीर आहे, असे दिसून येते..यावर्षीचा दरहिरवी द्राक्षे : ११५ रुपये प्रतिकिलोकाळी द्राक्षे : २४१ रुपये प्रतिकिलोसाडेपाच एकर क्षेत्रामध्ये वार्षिक अंदाजे ४० ते ५० लाख रुपये उत्पन्न मिळते..कृषी विभागाचेही मार्गदर्शनधुमाळवाडी येथील श्री. निकम कुटुंबीयांना फलटण कृषी विभागाने द्राक्ष फळबाग लागवडीसंदर्भात वेळोवेळी मार्गदर्शन केले, तसेच तालुक्याचे कृषी अधिकारी दत्तात्रय गायकवाड, शहाजी शिंदे, अजित सोनवलकर, कृषी सहाय्यक सचिन जाधव यांनी त्यांच्या द्राक्ष फळबागाला वेळोवेळी भेट देऊन उत्पादन वाढीसाठी नवनवीन प्रयोग केले..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...गेली १८ वर्षांपूर्वी पाच एकर क्षेत्रात द्राक्षाची लागवड केली आहे. पोषक वातावरण, योग्य खतांचा वापर केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेऊ शकतो. या फळबाग लागवडीतून आपल्याला आर्थिक स्थैर्य मिळत आहे.- भुजंगराव निकम, शेतकरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.