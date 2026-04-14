Grassland Conservation: गवताळ प्रदेशातील पक्षीविविधतेत घट; पुणे, सातारा जिल्ह्यातील १५ ठिकाणांच्या अभ्यासातून निष्कर्ष, संवर्धनासाठी नव्या दिशा!

पुणे : हवामान बदलावर उपाय आणि हरित पट्टा वाढविण्याच्या उद्देशाने गवताळ प्रदेशांत (सव्हाना) मोठ्या प्रमाणावर केले जाणारे वृक्षारोपण हे पक्ष्यांच्या विविधतेवर परिणाम करणारे ठरत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे आणि सातारा जिल्ह्यातील १५ ठिकाणांवर करण्यात आलेल्या एका अभ्यासातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. या संशोधनामुळे केवळ झाडे लावणे हाच योग्य उपाय नसून, नैसर्गिक गवताळ प्रदेशांच्या संवर्धनाबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .सव्हाना सायन्स फाउंडेशन, फर्ग्युसन महाविद्यालयातील प्राणिशास्त्र व पर्यावरण विज्ञान विभाग, सिंबायोसिस सेंटर फॉर क्लायमेट चेंज अँड सस्टेनेबिलिटी तसेच अमेरिकेतील मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी हा अभ्यास केला आहे. यामध्ये सिद्धांत म्हेत्रे, प्रभव बैनाडा, यश गायकवाड, आर्यन देओरे, आविष्कार मुंजे, आशिष नेरलेकर यांचा सहभाग आहे. 'कंझर्व्हेशन सायन्स अँड प्रॅक्टिस' या नियतकालिकात हे संशोधन प्रसिद्ध झाले..संशोधकांनी पुणे आणि सातारा जिल्ह्यातील ४५० ते १००० मिलिमीटर पर्जन्यमान असलेल्या भागांचा अभ्यास केला. त्यातून असे दिसून आले की, मध्यम पर्जन्यमानाच्या (५६०-९२० मिमी) प्रदेशात वृक्षारोपणामुळे पक्षी विविधता सर्वाधिक घटते. याउलट, अतिशय कोरड्या किंवा अतिशय ओल्या भागांत वृक्षलागवड काही प्रमाणात 'पूरक अधिवास' म्हणून कार्य करू शकते. .वृक्षारोपणामुळे पक्ष्यांची संख्या बदलत नसली, तरी गवताळ प्रदेशातील मूळ पक्ष्यांची संख्या घटून जंगलातील पक्ष्यांची संख्या वाढत असल्याचे समोर आले. भारतातील गवताळ प्रदेशांना पूर्वीपासून 'उजाड जमीन' म्हणून संबोधण्यात आले. ब्रिटिश काळात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड आणि नंतर वृक्षलागवड झाली. स्वातंत्र्यानंतरही हेच धोरण सुरू राहिले. १९१६ मध्ये श्रीलंकेतून आलेली 'गिरिपुष्प' ही प्रजाती सुरुवातीला शोभेची होती, मात्र नंतर ती मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षलागवडीचा भाग बनली..संवर्धनासाठी नव्या दिशासंशोधकांच्या मते, गवताळ प्रदेशांत वृक्षलागवड करताना संतुलित आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार धोरण आखणे आवश्यक आहे.नैसर्गिक गवताळ प्रदेशात अनियंत्रित आणि बेसुमार वृक्षारोपण टाळणे गरजेचे आहे.सध्या असलेल्या वृक्षलागवडीचे सूक्ष्म, शास्त्रीय व्यवस्थापन करणे आवश्यक.पक्ष्यांसाठी 'मिश्र अधिवास' निर्माण करणे अधिक उपयुक्त ठरेल..गवताळ प्रदेश पृथ्वीवरील सुमारे २० टक्के भूभाग व्यापतात आणि ते जैवविविधतेचे मोठे केंद्र आहेत. तरीही, वनसंवर्धनाच्या तुलनेत त्यांना नेहमीच कमी महत्त्व दिले जाते. वृक्षलागवडीला प्रोत्साहन देताना, नैसर्गिक गवताळ परिसंस्थांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेणे आता अत्यावश्यक झाले आहे.- सिद्धांत म्हेत्रे, संशोधक.