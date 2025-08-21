Minister Shambhuraj Desai: पालकमंत्री देसाईंनी केले कोयनेचे जलपूजन; मुबलक वीजनिर्मितीची अपेक्षा; जिल्हाधिकाऱ्यांसह सीईओ, पोलिस अधीक्षकांची उपस्थिती

पाटण : कोयना धरणात १०१.४७ टीएमसी पाणीसाठा झाला असून, आज पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी शिवसागर जलाशयाचे जलपूजन केले. कोयना धरणस्थळी झालेल्या या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभय काटकर, प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, तहसीलदार अनंत गुरव, कार्यकारी अभियंता महेश रासनकर उपस्थित होते..माेठी बातमी! 'इंडिया आघाडीचे खासदार आक्रमक; दूध दर वाढीसाठी संसद भवनासमोर आंदोलन', भेसळ करणाऱ्यांवर कारवाई करा.पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी शिवसागर जलाशयाचे विधिवत पूजन करून ओटीभरण केले. यावेळी मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘कोयना धरणास महाराष्ट्राची भाग्यरेखा म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्राच्या विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राच्या भरभराटीमध्ये, संपन्नतेमध्ये या धरणाचा फार मोलाचा वाटा आहे. आज परंपरेने रितीरिवाजाप्रमाणे प्रशासनास घेऊन जलपूजन करत असते. सध्या धरणात १०१ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. धरणातून ९९ हजार क्युसेक विसर्ग सुरू आहे.’’ कोयनामाईची अशीच कृपा संपूर्ण महाराष्ट्रावर व्हावी, सुजलाम् सुफलाम् महाराष्ट्र व्हावा, पाण्याची टंचाई भासू नये, मुबलक वीजनिर्मिती व्हावी, यासाठी पूजन करण्यात आल्याची भावनाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली..धरण क्षेत्रात पाऊस होत असला तरी संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, ‘‘पूरस्थितीवर आवश्यक ती उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या आहेत. कोयना भागातील व पाटणमधील काही कुटुंबांना स्थलांतरण करावे लागले आहे. स्थलांतरणानंतर त्यांच्या निवाऱ्याची जेवणाची, पिण्याच्या पाण्याची सोय, अंथरुण पांघरुणाची सोय करण्यात आली आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, प्रशासन तुमच्या पाठीशी आहे..Satara News: ‘कास’वर कोंडी टाळण्यासाठी एकेरी वाहतूक; उपवनसंरक्षकांच्या बैठकीत निर्णय; हंगाम लवकरच सुरू हाेणार. पोलिस पाटील, तलाठी, मंडलाधिकारी, ग्रामसेवक यांना आपल्या गावात थांबण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.’’ जिल्ह्यातील पाटण, कऱ्हाड, सातारा, वाई, जावळी या ठिकाणी भेटी देऊन पूरस्थितीचा आढावाही घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.