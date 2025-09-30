Minister Shambhuraj Desai interacting with disaster-affected families in Mhaswad, assuring timely compensation before Diwali.

Minister Shambhuraj Desai interacting with disaster-affected families in Mhaswad, assuring timely compensation before Diwali.

Sakal

सातारा

Guardian Minister Shambhuraj Desai: दिवाळीपूर्वी नुकसानीची भरपाई मिळेल: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; म्हसवड परिसरातील आपद्ग्रस्तांशी संवाद

Shambhuraj Desai Meets Flood-Hit Families: अतिवृष्टीमुळे म्हसवड शहरातील दुकांनाचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करावे, तसेच परिसरातील शेती, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, त्याचेही पंचनामे तातडीने करावे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल सादर करावा.
Published on

म्हसवड : अतिवृष्टीमुळे म्हसवड शहरासह परिसरातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टी बाधितांनी खचून जाऊ नये. शासन तुमच्या पाठीशी ठाम आहे. दिवाळीपूर्वी झालेल्या नुकसानीची भरपाई शासनाकडून मिळेल, अशी ग्वाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Satara
Shambhuraj Desai
district
Compensation
flood hit villages
Diwali
Flood Damage News
Mhaswad
Guardian Minister
Marathi News Esakal
www.esakal.com