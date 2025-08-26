Satara News: ‘पत्रकार मारहाणप्रकरणी चौकशीअंती कडक कारवाई’: पालकमंत्री शंभूराज देसाई व पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांची ग्वाही

कोरेगाव : कोरेगाव येथील पत्रकार नवनाथ तुकाराम पवार यांना तलाठी प्रशांत प्रकाश पवार याने केलेल्या मारहाणीची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याची ग्वाही आज पालकमंत्री शंभूराज देसाई व पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दिली..Karad Crime: 'कऱ्हाड तालुक्ताून पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी दोघांना अटक'; पाोलिसांकडून गोवारेत कारवाई, १२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त .कोरेगाव येथील पत्रकार नवनाथ पवार यांना ‘मटक्याची बातमी का लावलीस?’ अशी विचारणा करून त्यांची गाडी अडवून तलाठी प्रशांत पवार याने मारहाण केल्याप्रकरणी कोरेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे. मात्र, तो जुजबी असून, या तलाठ्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करून कडक कारवाई करण्याची मागणी आज पत्रकार संघटनांच्या वतीने पालकमंत्री श्री. देसाई, पोलिस अधीक्षक श्री. दोशी व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांची स्वतंत्ररीत्या भेट घेऊन निवेदनाद्वारे करण्यात आली..या वेळी मराठी पत्रकार परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष शरद काटकर, नवनाथ पवार, डिजिटल मीडिया पत्रकार संघटनेचे राज्य समन्वयक गणेश बोतालजी, माजी जिल्हाध्यक्ष व साप्ताहिक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संजय कदम, कोरेगाव तालुका मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष हणमंतराव बर्गे, सातारा तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अजय कदम, संतोष नलवडे, अजित जगताप, राहुल ताटे, नीलेश रसाळ आदी प्रमुख पत्रकार उपस्थित होते. .माेठी बातमी! ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरेंच्या प्रोफाइल पिक्चरचा गैरवापर; बनावट अकाउंटद्वारे चुकीचे मेसेज अन्...निवेदन स्वीकारल्यानंतर श्री. देसाई यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून तत्काळ योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले. या वेळी पत्रकार नीलेश रसाळ, सचिन कदम, सचिन मस्के, संदीप माने, वैभव बोडके, ओंकार सोनवले, पांडुरंग बर्गे, प्रकाश गायकवाड, सोमनाथ शिंदे, अजमुद्दीन मुल्ला, दादा वाकडे, अधिक बर्गे, सतीश गायकवाड आदी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.