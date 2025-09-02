Shambhuraj Desai: विकासासोबत आश्वासनपूर्तीसाठी कटिबद्ध: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; दौलतनगरला दहा गावांतील कार्यकर्त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश

मोरगिरी: पाटण मतदारसंघातील गावांच्या सर्वांगीण विकासाबरोबर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले..Solapur News:'निजामशाहीत असलेल्या ‘त्या’ ५८ गावांचा पुन्हा संघर्ष'; मराठवाड्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यास उभा करावा लागणार स्वतंत्र लढा.दौलतनगर येथे शिवसेना पक्ष प्रवेश कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी धामणी येथील रामनगर, लोकरे आळी, बादेवाडी व पुजारी मंडळ, कवरवाडी, चोरगेवाडी, शेंडेवाडी, दऱ्यातील मोरेवाडी, महिंद, बनपुरी, कुसवडे पुनर्वसन झाकडे, नाटोशी या गावांतील सुमारे ३०० कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला..मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘विधानसभेच्या निवडणुकीला आठ महिन्यांचा कालावधी झाला. आपण पाटण विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक ही विकासकामांच्या मुद्द्यावर लढवली. मतदारसंघातील सर्वसामान्य जनता, मतदारांनी विश्वास दाखवला. त्यामुळे मतदारसंघातील जनतेने नेहमीच चढत्या क्रमांकाच्या मताधिक्याने विजयी केले. आता मंत्री म्हणून जिल्ह्यात व राज्यात काम करताना सातत्याने मतदारसंघावर लक्ष ठेवले. मतदारांच्या विकासकामांबाबत, सार्वजनिक प्रश्नांसाठी तसेच वैयक्तिक अपेक्षा आपल्याकडे आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून त्या पूर्ण करणे हे कर्तव्य आहे.’’.Health worker:'आरोग्य सेवकाकडून सम्यक सांकेतिक लिपीची निर्मिती'; गायकवाडांची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डने घेतली नोंद, तीन ग्रंथांचेही केले अनुवादन. ते म्हणाले, ‘‘२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत जास्त मतांनी आपण निवडून यायचे, हे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी, सामान्य जनतेने ठरवले. त्यानुसार ३५ हजारांचे मताधिक्क्य घेऊन विक्रमी मतांनी विजयी झालो. याचे श्रेय सामान्य जनतेला जाते. त्यांचा विश्वास कायम ठेवण्याचे काम सत्तेच्या माध्यमातून करत आहे. पक्षप्रवेश करणाऱ्यांनीही विश्वासाची परंपरा कायम ठेवावी.’’ काही विकासाची कामांची मागणी असेल, आश्वासन दिले आहे, तो माझा शब्द असून, त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी माझ्यावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.