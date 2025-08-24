सातारा: आता पावसाने उघडीप दिली असल्याने, महसूलसह कृषी, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम अशा सर्वच यंत्रणांनी अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या फिल्डवर जाऊन तत्काळ पंचनामे करावेत. कृषीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी बांधावर पोचून छायाचित्रे घेत वस्तुनिष्ठ पंचनामे करा. जिल्ह्याच्या पुनर्उभारणीसाठी या नुकसानीचा परिपूर्ण अहवाल शासनास केला जाईल. आवश्यक निधी मिळविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व मंत्री व लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन प्रयत्न केले जातील, असे स्पष्ट मत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केले. .जिल्हाधिकारी कार्यालयातातील नियोजन भवनात अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती व नुकसानीबाबत पालकमंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आढावा बैठक झाली. या वेळी खासदार नितीन पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, सचिन पाटील, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते..महाबळेश्वर, पाटण, जावळी, वाईत अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, असे सांगून पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, ‘‘शेती, दुकाने, घरे, रस्ते, पूल, सार्वजनिक मालमत्ता, विद्युत यंत्रणांची मोठी हानी झाली आहे. नुकसान झालेल्या घटकांच्या दुरुस्तीसाठी अथवा पुनर्उभारणीसाठी निकषानुसार मिळणारा निधी कमी पडत असल्यास सर्व लोकप्रतिनिधी मिळून अधिकचा निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील राहू. जिल्हा प्रशासनाचा परिपूर्ण अहवाल सर्व मंत्री व आमदारांना दाखवण्यात येईल.’’.ओल्या दुष्काळासाठी आग्रहजिल्ह्याच्या पश्चिमेकडील भागात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत प्राथमिक अहवालात उल्लेख करून त्याबाबतची मागणी करावी, अशी सूचना राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी बैठकीत केली, तसेच ओला दुष्काळ जाहीर करताना निकष बदलण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यावर मंत्री मकरंद पाटलांनी ओला दुष्काळाबाबत निकष वेगळे असून, त्यांची पडताळणी करून मगच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.