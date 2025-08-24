सातारा

Guardian Minister Shambhuraj Desai: फिल्‍डवर जा; तत्काळ पंचनामे करा: पालकमंत्री शंभूराज देसाई, जिल्ह्यातील पावसाच्‍या हानीचा घेतला आढावा

Shambhuraj Desai Reviews Crop Loss:पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, ‘‘शेती, दुकाने, घरे, रस्ते, पूल, सार्वजनिक मालमत्ता, विद्युत यंत्रणांची मोठी हानी झाली आहे. नुकसान झालेल्या घटकांच्या दुरुस्तीसाठी अथवा पुनर्उभारणीसाठी निकषानुसार मिळणारा निधी कमी पडत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: आता पावसाने उघडीप दिली असल्‍याने, महसूलसह कृषी, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम अशा सर्वच यंत्रणांनी अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या फिल्डवर जाऊन तत्काळ पंचनामे करावेत. कृषीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्‍यासाठी बांधावर पोचून छायाचित्रे घेत वस्तुनिष्ठ पंचनामे करा. जिल्ह्याच्या पुनर्उभारणीसाठी या नुकसानीचा परिपूर्ण अहवाल शासनास केला जाईल. आवश्यक निधी मिळविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व मंत्री व लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन प्रयत्न केले जातील, असे स्पष्ट मत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केले.

