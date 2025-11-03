Shambhuraj Desai : 'युती झाली तर ठीक, नाही तर सर्व निवडणुका स्वबळावर लढवणार'; असं का म्हणाले पालकमंत्री शंभूराज देसाई?

कास (सातारा) : आगामी निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला सन्मानाने वागणूक देऊन जर मित्रपक्षांबरोबर महायुती म्हणून निवडणुका लढवू; पण युती नाहीच झाली, तर सर्व निवडणुका स्वबळावर लढवणार असून, कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच तयारीला लागावे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी केले..मेढा येथे झालेल्या शिवसेना कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी शिवसेना नवी मुंबई संपर्कप्रमुख अंकुश कदम, शिवसेना प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे, जिल्हाप्रमुख रणजितसिंह भोसले, सहसंपर्कप्रमुख एकनाथ ओंबळे, उपजिल्हाप्रमुख विकास शिंदे, शिवसेना तालुका नेते संदीप पवार, समीर गोळे, प्रशांत तरडे, सचिन करंजेकर, शांताराम कदम, नीलेश मोरे, संजय सुर्वे, सुधीर करंदकर, प्रशांत जुनघरे, सचिन शेलार, गणेश निकम, अमरदीप तरडे आदी मान्यवर उपस्थित होते..Dalit CM : सिद्धरामय्यांचा उत्तराधिकारी कोण? कर्नाटकात दलित मुख्यमंत्रिपदाची चर्चा पुन्हा तापली, 'या' चार नेत्यांची नावे अग्रभागी.मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘जावळी तालुक्याने १९९५ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील पहिला शिवसेनेचा आमदार निवडून आणत इतिहास घडवला आहे. तालुक्यातील मातीत आजही शिवसेना रुजलेली पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे येथील स्वाभिमानी शिवसैनिकाच्या केसाला जरी धक्का लागला तरी याद राखा.’’ मला पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेत यायला भाग पाडू नका.’’.मेढ्यातील व्यावसायिकाचा वार्षिक व्यवसाय अत्यल्प, मात्र नगरपंचायतीची करपट्टीच अधिक भरावी लागत आहे, तर मेढ्यातील नागरिकांना दोन दिवसांतून पाणी मिळत असेल तर ही मोठी शोकांतिका आहे, असेही सांगितले. यावेळी ज्योती वाघमारे, एकनाथ ओंबळे, रणजितसिंह भोसले, सचिन करंजेकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सचिन जवळ यांनी कार्यकर्त्यांसमवेत शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी तालुक्यातील शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सेल्फी काढून लोकांना भुलवयाचं कामरस्ते, गटार म्हणजे फक्त विकास होत नाही. मेढ्यात साधं शौचालय नाही, लोकांना भुलवायचं काम सुरू असून, खांद्यावर हात ठेवून सेल्फी काढला की येथील गरजा संपल्या, असं लोकप्रतिनिधींना वाटत आहे. रोजगाराअभावी इथला तरुण मुंबईची वाट धरतोय, मग तुमच्या इथल्या रस्त्यावर कोण चालणार आहे? असा प्रश्न उपस्थित करीत वर्षात डांबर वाहून जातंय, खडी, क्रश आणि रस्ते त्यातील कमिशन हाच तुमचा विकास का? असे सांगून इथल्या तरुणांच्या हाताला रोजगार द्या, पर्यटनाला गती द्या, हा खरा शाश्वत विकास करणे गरजेचे आहे. पर्यटनाशिवाय इथला विकास होणार नाही. यासाठी नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शंभूराज देसाई यांनी मोठी संधी निर्माण केली आहे. व्हिजन जावळीच्या माध्यमातून आम्ही तरुणांना रोजगार उपलब्ध करू, अशी ग्वाही अंकुश कदम यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.