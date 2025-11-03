सातारा

Shambhuraj Desai : 'युती झाली तर ठीक, नाही तर सर्व निवडणुका स्वबळावर लढवणार'; असं का म्हणाले पालकमंत्री शंभूराज देसाई?

Shambhuraj Desai on Shiv Sena’s Stand Ahead of 2025 Elections : पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, शिवसेनेला सन्मानाने वागणूक मिळाली तर महायुतीसोबत निवडणूक लढवू, अन्यथा सर्व निवडणुका स्वबळावर लढण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सज्ज रहावे.
Shambhuraj Desai

Shambhuraj Desai

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कास (सातारा) : आगामी निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला सन्मानाने वागणूक देऊन जर मित्रपक्षांबरोबर महायुती म्हणून निवडणुका लढवू; पण युती नाहीच झाली, तर सर्व निवडणुका स्वबळावर लढवणार असून, कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच तयारीला लागावे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी केले.

