Minister Shambhuraj Desai: शिवसेनेपुढे कोणाचीही दहशत चालणार नाही: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; राजे कुटुंबीयांबाबत माेठे विधान, काय म्हणाले?

फलटण : फलटणला दहशतीचं वातावरण आहे, असे सांगितले जात आहे; पण शिवसेनेपुढे कोणतीही दहशत चालत नाही, उलट आमचीच दहशत आहे. मात्र, एकनाथ शिंदेंनी शांततेने घ्यायला सांगितले आहे; पण यालाही काहीतरी संयम असतो, असे म्हणत पालकमंत्री शंभूराज देसाईंनी मित्र पक्षांना सूचक इशारा दिला आहे. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...येथील श्रीराम मंदिर परिसरात झालेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. या वेळी माजी आमदार दीपक चव्हाण, सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर, फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रघुनाथराजे नाईक निंबाळकर, शिवांजलीराजे नाईक निंबाळकर, माजी नगरसेविका सुभद्राराजे नाईक निंबाळकर, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर, पंचायत समितीचे माजी सभापती विश्वजितराजे नाईक निंबाळकर, सत्यजितराजे नाईक निंबाळकर, काँग्रेसचे प्रदेश सदस्य सचिन सूर्यवंशी-बेडके, जिल्हा संपर्क प्रमुख शरद कणसे, जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत जाधव यांच्यासह आजी माजी पदाधिकारी, नगरसेवक पदाचे सर्व उमेदवार यांची उपस्थिती होती..मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘फलटणच्या राजे परिवाराने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात काम करण्याचा निर्णय घेतला याचा आनंद आहे. नगरपालिकेच्या निवडणुकीत राजे गटाला डावपेच सांगण्याची गरज नाही. लोकांची सेवा करण्याची परंपरा या कुटुंबाकडे आहे. शुक्रवारी (ता. २८) राज्याचे नगरविकास खातेच फलटणला येणार आहे. फलटण शहरातील नागरिकांना निर्भयपणाने जगता यावं असं मोकळे आणि निर्मळ वातावरण आपण निर्माण करू. एकनाथ शिंदे त्यासाठी मी तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे.’’.दीपक चव्हाण म्हणाले, ‘‘फलटण तालुक्याला विकासाची दिशा दिली आहे. इथल्या विकासाचे मास्टरमाइंड रामराजे आहेत. फलटण शहर व तालुक्याच्या विकासासाठी आपण शिवसेनेत सर्व गेलो आहोत. इथली दहशत आपल्याला संपवायची आहे.’’.रघुनाथराजे म्हणाले, ‘‘शिवसेनेच्या माध्यमातून आता आपण वेगळ्या दिशेने आणि मार्गाने निघालो आहोत. कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना समूळ नष्ट होईल. आपण प्रामाणिकपणे शिवसेनेचे काम करू.’’संजीवराजे म्हणाले, ‘‘फलटण शहर व तालुक्याला योग्य दिशेने नेण्यासाठी शिवसेनेमध्ये जाण्याचा निर्णय झाला आहे. सर्वसामान्यांची कामं व्हावीत, त्यांना आधार व संरक्षण मिळावं, त्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या भावनेची कदर करून आपण हा निर्णय घेतला. आता जे काही बरे वाईट होईल ते शिवसेनेतच होईल; हा आपला अंतिम निर्णय आहे.’’.या वेळी संजीवराजे नाईक निंबाळकर, रेश्मा भोसले, शरद कणसे, चंद्रकांत जाधव, अनिकेतराजे भोसले यांनी मनोगत व्यक्त केले. मिलिंद नेवसे यांनी आभार मानले..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणातील दोषींवर कारवाईफलटण येथील घटना ही दुर्दैवी आहे. याची सध्या चौकशी सुरू असून, या प्रकरणी एसआयटी नेमलेली आहे. सरकारने याकडे कडक भूमिका घ्यायचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेचा पालकमंत्री म्हणून सांगतो, या प्रकरणात ज्या व्यक्तींचा संबंध आहे त्या व्यक्तीला गोवल्याशिवाय पकडल्याशिवाय ही शिवसेना शांत बसणार नाही. मृत डॉक्टरला ज्यानं हे कृत्य करायला भाग पाडलं त्याला सोडणार नाही. आचारसंहिता चालू आहे मात्र, ही आचारसंहिता संपल्यानंतर मी शब्द देतो, या डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणातील प्रत्येक दोषींवर कडक कारवाई झाल्याशिवाय शांत बसणार नसल्याचा इशाराही यावेळी शंभूराज देसाई यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.