Minister Shambhuraj Desai: शिवसेनेपुढे कोणाचीही दहशत चालणार नाही: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; राजे कुटुंबीयांबाबत माेठे विधान, काय म्हणाले?

Shiv Sena statement: शिवसेनेपुढे कोणाचीही दहशत चालणार नाही.” त्यांच्या या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी राजे कुटुंबीयांबाबतही मोठे विधान करत काही शक्तीशाली घराणी आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करत असली, तरी शिवसेना कोणाच्याही दबावाखाली काम करत नाही, असे स्पष्ट केले.
Minister Shambhuraj Desai addressing supporters, making a bold remark about Shiv Sena’s strength and the Raje family.

फलटण : फलटणला दहशतीचं वातावरण आहे, असे सांगितले जात आहे; पण शिवसेनेपुढे कोणतीही दहशत चालत नाही, उलट आमचीच दहशत आहे. मात्र, एकनाथ शिंदेंनी शांततेने घ्यायला सांगितले आहे; पण यालाही काहीतरी संयम असतो, असे म्हणत पालकमंत्री शंभूराज देसाईंनी मित्र पक्षांना सूचक इशारा दिला आहे.

