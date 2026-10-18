Successful Kidney Transplant: पतीच्या नवजीवनासाठी पत्नीचा त्याग! हसीना शेख यांनी किडनी दान करून अस्लम यांना दिले जीवनदान, त्यागाची भावस्पर्शी कहाणी..

-मनोज पवार दुधेबावी : पती-पत्नीचे नाते हे केवळ सुख-दुःखात सोबत राहण्यापुरते मर्यादित नसते, तर प्रसंगी एकमेकांसाठी स्वतःच्या आयुष्याचीही बाजी लावण्याची ताकद या नात्यात असते. याच प्रेमाची, त्यागाची आणि समर्पणाची प्रचिती तिरकवाडी (ता. फलटण) येथील हसीना अस्लम शेख यांनी दिली आहे. दोन्ही किडन्या निकामी झाल्याने जीवन-मृत्यूच्या संघर्षाला सामोरे जाणाऱ्या आपले पती अस्लम रहमान शेख यांना स्वतःची किडनी दान करून त्यांनी जणू पुनर्जन्मच दिला आहे. त्यांच्या या धाडसी निर्णयामुळे २१व्या शतकात पती-पत्नीच्या नात्यातील विश्वास, प्रेम आणि माणुसकीचा नवा आदर्श समाजासमोर उभा राहिला आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...अस्लम शेख यांच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यापुढे मोठे संकट उभे राहिले होते. अशा कठीण प्रसंगी हसीना शेख यांनी पतीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत आपली किडनी दान करण्याचा निर्णय घेतला. पतीच्या जीवनाला प्राधान्य देत त्यांनी घेतलेला हा निर्णय केवळ वैद्यकीय उपचारांपुरता मर्यादित नसून, वैवाहिक नात्यातील निष्ठा, जिव्हाळा आणि निःस्वार्थ प्रेमाचे प्रतीक ठरला आहे..सोलापूर येथील श्री मार्कंडेय सोलापूर सहकारी रुग्णालय व संशोधन केंद्र येथे डॉ. निलरोहित पैके यांच्या मार्गदर्शनाखाली २५ ऑगस्ट रोजी किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली. या यशस्वी उपचारानंतर पती अस्लम शेख आणि पत्नी हसीना शेख या दोघांचीही प्रकृती चांगली आहे.या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान शेख दाम्पत्याला नातेवाईक आणि कुटुंबीयांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. संकटाच्या काळात कुटुंबीयांनी दिलेली साथ आणि वैद्यकीय पथकाने केलेले प्रयत्नही या यशस्वी उपचारप्रक्रियेत महत्त्वाचे ठरले..आजच्या काळात नात्यांमधील विश्वास आणि बांधिलकी यांविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होत असताना, हसीना शेख यांनी आपल्या कृतीतून प्रेमाची खरी व्याख्या अधोरेखित केली आहे. पतीच्या आयुष्यात पुन्हा आशेचा प्रकाश निर्माण करणाऱ्या त्यांच्या निर्णयामुळे त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. त्यांचा हा त्याग म्हणजे केवळ एका पत्नीने पतीसाठी केलेले कृत्य नसून, संकटात न डगमगता नात्याला सामर्थ्य देणाऱ्या स्त्रीशक्तीचा गौरव आहे..प्रेम, त्याग आणि माणुसकीचा अनमोल संदेश!“संसार म्हणजे केवळ सुखात सोबत चालणे नव्हे, तर संकटाच्या काळात एकमेकांसाठी खंबीरपणे उभे राहणे होय.” हसीना शेख यांनी स्वतःची किडनी दान करून पती अस्लम शेख यांना नवजीवनाची संधी दिली. त्यांच्या या कृतीतून पती-पत्नीच्या नात्यातील विश्वास, निःस्वार्थ प्रेम आणि समर्पणाची ताकद अधोरेखित झाली आहे. तिरकवाडीच्या या दाम्पत्याची कहाणी समाजासाठी प्रेरणादायी ठरणारी आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...डॉ. पैके यांचे आस्था किडनी केअर व सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल , सोलापुर ह्या हॉस्पिटल ला शेख यांनी प्रथम भेट दिली व पैके सरांनी धीर दिल्यामुळे किडनी प्रत्यारोपणाचा निर्णय घेतला. डॉ. नीलरोहीत पैके हे (DM Nephrology)किडनी विकार तज्ञ असून १०० हून अधिक किडनी प्रत्यारोपण त्यांनी सोलापूर येथे केले आहे व त्यांना dialysis मुक्त केलेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.