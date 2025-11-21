सातारा

Satara Accident: 'वाठार निंबाळकरमधील अपघातात सहा जखमी'; चारचाकी आणि मालट्रकची समोरासमोर धडक..

Wathar Nimbalkar Accident: घटनास्थळी पोलीस तातडीने दाखल झाले आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी उपाययोजना केल्या. पंचनामा सुरू असून पुढील तपास सुरू आहे. जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यापैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे वृत्त आहे.
फलटण: फलटण- पुसेगाव रस्त्यावर वाठार निंबाळकर (ता. फलटण) येथे आज सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास चारचाकी आणि मालट्रकची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात सहा जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. रमेश मधुकर काटकर, सौरभ भीमराव पाटील, योगेश तुकाराम पाटील, अभिजित अंबाजी पाटील, पुष्कर घाडगे, योगेश घाडगे (सर्व रा. कोल्हापूर) अशी जखमींची नावे आहेत.

