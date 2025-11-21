Satara Accident: 'वाठार निंबाळकरमधील अपघातात सहा जखमी'; चारचाकी आणि मालट्रकची समोरासमोर धडक..

फलटण: फलटण- पुसेगाव रस्त्यावर वाठार निंबाळकर (ता. फलटण) येथे आज सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास चारचाकी आणि मालट्रकची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात सहा जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. रमेश मधुकर काटकर, सौरभ भीमराव पाटील, योगेश तुकाराम पाटील, अभिजित अंबाजी पाटील, पुष्कर घाडगे, योगेश घाडगे (सर्व रा. कोल्हापूर) अशी जखमींची नावे आहेत..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...\rयाबाबत माहिती अशी की, कोल्हापूर येथील सहा मित्र उज्जैनला देवदर्शनासाठी गेले होते. त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) येथील देवदर्शन घेऊन काल बुधवारी पहाटे तीन वाजता नाशिक, अहिल्यानगर, बारामतीमार्गे कोल्हापूरला निघाले होते. फलटण-पुसेगावमार्गे ते कोल्हापूरला निघाले होते. .दरम्यान, वाठार निंबाळकर येथे चार चाकी (एमएच ९ जीझेड ०३८३) पुसेगावच्या दिशेकडून फलटणकडे येणाऱ्या मालट्रकची (सीजी २२ वाय ७३१३) समोरसमोर जोरदार धडक बसली. या अपघातामध्ये चारचाकी गाडीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, तसेच यात चारचाकीमधील सहा प्रवासी गंभीर जखमी झाले. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...अपघातानंतर मालट्रकमधील चालकाने पलायन केले. या अपघाताबद्दल ज्ञानदेव शामराव पाटील (रा. करगुळे, जि. कोल्हापूर) यांनी फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पुढील तपास पोलिस हवालदार विष्णू गार्डे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.