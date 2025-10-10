Soldier heart Attack: 'पंजाबमध्ये कर्तव्य बजावताना जवानाचे हृदयविकाराने निधन'; कऱ्हाड तालुका हळहळला, सहा महिन्यांनी हाेणार हाेते निवृत्त..

तांबवे : भारतीय सैन्य दलातील मराठा लाइट इन्फंट्रीमध्ये कार्यरत असलेले जवान सोमनाथ शामराव सुर्वे (वय ४७) यांचे पंजाबमधील चंदीगड येथे सेवा बजावताना हृदयविकाराने निधन झाले. ते मूळचे कऱ्हाड तालुक्यातील आबईचीवाडी गावचे सुपुत्र होते. उद्या (शुक्रवार) मूळगावी त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. .सोमनाथ सुर्वे हे गेली १८ वर्षे भारतीय सैन्यदलातील मराठा लाइट इन्फंट्रीमध्ये कार्यरत होते. त्यांना मध्यंतरी हवालदार पदावर बढती मिळाली होती. सहा महिन्यांनी ते निवृत्त होणार होते. सध्या चंदीगडमध्ये ते सैन्यदलात कार्यरत होते. कर्तव्यावर असताना त्यांना काल अचानक हृदयविकाराचा त्रास जाणवला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. ते मनमिळाऊ स्वभावाचे होते. .गावातील तरुण सैन्यदलात भरती व्हावे, यासाठी ते सुटीवर आल्यावर नेहमी युवकांना मार्गदर्शन करत. त्यांच्या निधनाने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, दोन मुली, भाऊ असा परिवार आहे. त्यांचे पार्थिवाची अंत्ययात्रा उद्या (शुक्रवार) सकाळी आठ वाजल्यानंतर कऱ्हाडपासून आबईचीवाडीपर्यंत काढण्यात येईल. त्यानंतर आबईचीवाडीत त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येतील, असे ग्रामस्थांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.