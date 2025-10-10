सातारा

Soldier heart Attack: 'पंजाबमध्ये कर्तव्य बजावताना जवानाचे हृदयविकाराने निधन'; कऱ्हाड तालुका हळहळला, सहा महिन्यांनी हाेणार हाेते निवृत्त..

Emotional Farewell: सोमनाथ सुर्वे हे गेली १८ वर्षे भारतीय सैन्यदलातील मराठा लाइट इन्फंट्रीमध्ये कार्यरत होते. त्यांना मध्यंतरी हवालदार पदावर बढती मिळाली होती. सहा महिन्यांनी ते निवृत्त होणार होते. सध्या चंदीगडमध्ये ते सैन्यदलात कार्यरत होते.
Villagers pay tribute as the mortal remains of the Karad soldier, who died of a heart attack in Punjab, arrive home.

Villagers pay tribute as the mortal remains of the Karad soldier, who died of a heart attack in Punjab, arrive home.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तांबवे : भारतीय सैन्य दलातील मराठा लाइट इन्फंट्रीमध्ये कार्यरत असलेले जवान सोमनाथ शामराव सुर्वे (वय ४७) यांचे पंजाबमधील चंदीगड येथे सेवा बजावताना हृदयविकाराने निधन झाले. ते मूळचे कऱ्हाड तालुक्यातील आबईचीवाडी गावचे सुपुत्र होते. उद्या (शुक्रवार) मूळगावी त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

Loading content, please wait...
Satara
Punjab
karad
Army
heart attack
district
Death of a soldier
heart attack causes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com