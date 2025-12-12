सातारा

दुर्दैवी घटना! 'साताऱ्यात ट्रॅक्‍टर-ट्रॉलीखाली चिरडून माहुलीच्‍या महिलेचा मृत्‍यू'; शिकवणीसाठी जाताना काळाने गाठलं

Satara District Shocking Accident: साताऱ्यातील भीषण अपघाताने वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटी आणि रस्त्यांची दयनीय अवस्था पुन्हा चर्चेत
Tragic scene from Satara where a Mahuli woman lost her life after being run over by a tractor-trolley.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : बाँबे रेस्टॉरंट परिसरात आज सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरून जाणाऱ्या २६ वर्षीय सारिका सुतार (रा. संगममाहुली) या विवाहित महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. ट्रॅक्टर-ट्रॉलीखाली चिरडून झालेल्या या मृत्यूमुळे परिसरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था आणि बेशिस्त वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

