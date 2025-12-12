सातारा : बाँबे रेस्टॉरंट परिसरात आज सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरून जाणाऱ्या २६ वर्षीय सारिका सुतार (रा. संगममाहुली) या विवाहित महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. ट्रॅक्टर-ट्रॉलीखाली चिरडून झालेल्या या मृत्यूमुळे परिसरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था आणि बेशिस्त वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, बाँबे रेस्टॉरंटकडून अजंठा चौकाच्या दिशेने दोन महिला दुचाकीवरून जात होत्या. त्याचवेळी अजंठा चौकातून ट्रॅक्टर-ट्रॉली निघाली होती. दरम्यान, त्याच रस्त्यावर आलेल्या एका चारचाकी वाहनाला चुकवताना ट्रॅक्टर चालकाने वाहन उजवीकडे वळवले असता त्याच क्षणी समोरून येणारी महिलेची दुचाकी रस्त्यातील खोल खड्ड्यात आदळली..या धक्क्याने मागे बसलेल्या सारिका सुतार या खाली पडल्या आणि त्यांच्या डोक्यावरून ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचे मागील चाक गेल्याने त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. सारिका सुतार या अजंठा चौकात खासगी वर्गात शिकवण्यासाठी जात असताना हा अपघात झाल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर आले आहे. अचानक झालेल्या या दुर्घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.वाहतूक शिस्तीची गरजया ठिकाणच्या सेवा रस्त्यावर तसेच पुलाखाली अनेक वाहन मालक बेकायदेशीरपणे वाहने उभी करतात. परिणामी रस्ता अतिशय अरुंद होत असून, मोठ्या वाहनांना वळसा घेणे कठीण बनते. अनेकदा या अवैध पार्किंगमुळे अपघाताचे प्रसंग घडले आहेत. या प्रकरणी संबंधित वाहनांवर कठोर कारवाई करून वाहतूक व्यवस्थेची शिस्त राखण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.