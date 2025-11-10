Teacher Transfer: 'शिक्षक बदलीमुळे गहिवरले विद्यार्थी, पालक'; तिरकवाडी शाळेत हृदयस्पर्शी निरोप; मुख्याध्यापक, शिक्षिकेचे उत्कृष्ट कार्य

दुधेबावी : शिक्षकांची बदली झाल्याने पालक, विद्यार्थी, ग्रामस्थांसह शिक्षकांच्या डोळ्यात पाणी आले. त्यांना हृदयस्पर्शी निरोप देताना सर्वांचीच पावले जड झाली. तिरकवाडी जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक गजानन शिंदे व सुजाता भोईटे यांनी गेली चार वर्षे उत्कृष्ट कार्य करत विद्यार्थी, पालकांसह ग्रामस्थांची मने जिंकली. त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...जिल्हा परिषद शाळा, तिरकवाडी येथील मुख्याध्यापक गजानन शिंदे व सुजाता भोईटे यांची बदली झाल्याने ग्रामपंचायत, शाळा व्यवस्थापन समिती, शंभो ग्रुप यांच्या वतीने निरोप समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्याबद्दल मुख्याध्यापक गजानन शिंदे व सुजाता भोईटे यांचा सत्कार करण्यात आला.ग्रामपंचायतीच्या वतीने सरपंच अर्चना बनकर व उपसरपंच सचिन नामदास, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या वतीने अध्यक्ष फुलचंद सोनवलकर व आरती सोनवलकर, शंभो ग्रुपच्या वतीने जगन्नाथ सोनवलकर व रघुनाथ सोनवलकर यांनी त्यांचा सन्मान केला..यावेळी गार्गी, शिवांश, स्पृहा, गायत्री, प्रमोद सोनवलकर, अर्चना बनकर, आरती सोनवलकर, जगन्नाथ सोनवलकर आदींनी मनोगत व्यक्त केली. गुणवत्तावाढ, विविध उपक्रम, वक्तृत्व, क्रीडा स्पर्धेतील तसेच विविध स्पर्धा परीक्षेतील यशाबद्दल त्यांचे कौतुक केले. सत्काराला उत्तर देताना गजानन शिंदे व सुजाता भोईटे यांनी अनेक लोकांच्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली..यावेळी सरपंच अर्चना बनकर, उपसरपंच सचिन नामदास, आरती सोनवलकर, पूजा पवार, फुलचंद सोनवलकर, जगन्नाथ सोनवलकर, रघुनाथ सोनवलकर, मोहनराव सोनवलकर, आबाजी सोनवलकर, अजित सोनवलकर, महेश सोनवलकर, प्रमोद सोनवलकर, अतुल पवार, सुरेश निंबाळकर, नंदकुमार सोनवलकर, विलास सोनवलकर, दिलीप सोनवलकर, गजानन बोराटे, पंकज शिंदे, आप्पा पाटील, विशाल शिंदे, युवराज शिंदे, सचिन सोनवलकर, वर्षा सोनवलकर, प्रियंका सोनवलकर, चाँद मेटकरी आदी उपस्थित होते. उज्ज्वला कदम यांनी प्रास्ताविक केले. प्रमोद सोनवलकर यांनी सूत्रसंचालन केले..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.उपक्रमांची राबवणूकनवीन शैक्षणिक वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांचे पहिल्या दिवशी स्वागत करणे, नवगतांचे स्वागत करणे, दिंडीचे आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक सहल, परिसर अभ्यास, विविध स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन यामध्ये ज्ञानार्जन, स्कॉलरशिप परीक्षा, मंथन स्पर्धा परीक्षा अशा विविध स्पर्धांचे मार्गदर्शन करून या शाळेचे विद्यार्थी जिल्हास्तरीय राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादीमध्ये झळकलेले आहेत. त्याचबरोबर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून मुलांच्या कलागुणांना वाव दिला गेला, शालेय क्रीडा स्पर्धा तालुकास्तरीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांनी नावलौकिक मिळवले. अशा या उपक्रमांमुळे शाळेतील सर्वच विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक व शारीरिक क्षमतेमध्ये वाढ झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.