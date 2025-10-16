सातारा

माेठी बातमी! 'वसंतराव मानकुमरे अन् आमदार शशिकांत शिंदेंमध्ये कमराबंद चर्चा'; निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यात चर्चांना उधाण..

Jawali politics: राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील, जावळीचे सुपुत्र आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासोबत वसंतराव मानकुमरे व जावळीचे माजी उपसभापती दत्ता गावडे यांच्या भेटीचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
Ahead of polls, strong political movement in Satara after Manakumre–Shinde meeting

Ahead of polls, strong political movement in Satara after Manakumre–Shinde meeting

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हुमगाव : जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे यांची मुंबईत काल राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासोबत कमराबंद चर्चा झाल्याचे समजते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या भेटीने जावळी तालुक्यात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
political
Shashikant Shinde
district
Meeting
Maharashtra Politics
Jawali taluka

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com