माेठी बातमी! 'वसंतराव मानकुमरे अन् आमदार शशिकांत शिंदेंमध्ये कमराबंद चर्चा'; निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यात चर्चांना उधाण..

हुमगाव : जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे यांची मुंबईत काल राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासोबत कमराबंद चर्चा झाल्याचे समजते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या भेटीने जावळी तालुक्यात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे राजकारण तापले असून, महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये घमासान सुरू आहे. त्यात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील, जावळीचे सुपुत्र आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासोबत वसंतराव मानकुमरे व जावळीचे माजी उपसभापती दत्ता गावडे यांच्या भेटीचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. आमदार शिंदे हे जावळीतून दहा वर्षे विधानसभेवर निवडून आले आहे. तेव्हा मानकुमरे शिवसेनेत होते. दरम्यान, आमदार शिंदेंनी पुढाकार घेऊन मानकुमरे यांना राष्ट्रवादीत आणून जिल्हा परिषदेवर संधी दिली. त्यानंतरच्या काळात आमदार शिंदे कोरेगाव मतदारसंघातून निवडून आले. त्यानंतर मानकुमरे यांनी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे नेतृत्व स्वीकारले. त्यांनी मानकुमरेंना जिल्हा परिषद उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली. मानकुमरे यांचा म्हसवे जिल्हा परिषद गट यंदा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. आमदार शिंदे जरी कोरेगावमध्ये गेले असले तरी आजही त्यांची जावळीत ताकद आहे. त्याचबरोबर त्यांचे मूळ गाव म्हसवे गटात येत असल्याने विशेष महत्त्व आहे. आजवर दोघे कोणत्याही पक्षात असले तरी त्यांचे राजकारण एकमेकांना पूरक राहिल्याचा अनकेदा प्रत्यय आला आहे. त्यामुळे त्यांची नुकतीच झालेली भेट सध्या तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे.