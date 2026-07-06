Mahind Dam: मुसळधार पावसाने महिंद प्रकल्प ओव्हरफ्लो! सांडव्यावरून पाण्याचा प्रवाह सुरू; धोकादायक शॉर्टकट टाळण्याचे पोलिसांचे आवाहन

ढेबेवाडी : परिसरात दोन दिवसांपासून पावसाने जोर धरल्याने वांग नदीवरील महिंद प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाला आहे. धरणाच्या सांडव्यावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत आहे. ढेबेवाडीपासून सुमारे दहा किलोमीटरवरील महिंद गावाजवळ बांधलेल्या प्रकल्पाला चांगली नैसर्गिक अनुकूलता लाभली आहे. .Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.डोंगरातून नदी, नाले व ओढ्यातून मोठ्या प्रमाणात वाहून येणाऱ्या पाण्यामुळे पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच प्रकल्प ओव्हरफ्लो होतो. ढेबेवाडी खोऱ्यातील अनेक गावांच्या शेती व पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न या प्रकल्पामुळे सुटला असून, पावसाळ्यात प्रकल्प भरतोय कधी? याकडेच येथील जनतेचे लक्ष लागलेले असते. ८५ दशलक्ष घनफूट क्षमतेच्या महिंद प्रकल्पाचे पाणलोट क्षेत्र ३५.९८ चौरस किलोमीटरचे असून, ३६२ हेक्टर क्षेत्र त्यामुळे लागवडीखाली आले आहे. .गेल्या वर्षी आणि यंदाही मॉन्सूनच्या पहिल्या टप्प्यातील पावसाने प्रकल्प भरायला बराच हातभार लावल्याने सलग दुसऱ्याही वर्षी तो लवकर भरला आहे. प्रकल्पाच्या १०४ मीटरच्या मुक्तपतन पद्धतीच्या सांडव्यावरून पाणी ओसंडून वाहत आहे. मध्यंतरी प्रकल्पाच्या दगडी सांडव्याची पडझड झाल्याने धरणाला धोका निर्माण झाला होता. मात्र, पाटबंधारे विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वी जॅकेटिंग केल्याने तो हटला आहे. गेल्या २५ वर्षांत प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात साचलेला गाळ काढण्यासाठी वारंवार नियोजन केले जात असले, तरी त्यात यश आले नव्हते. मात्र, गेल्या उन्हाळ्यात चांगल्या पद्धतीने गाळ उपसा झाल्याने यावर्षी चांगला पाणीसाठा होईल, असा अंदाज आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...धोकादायक शॉर्टकट...महिंद प्रकल्पाच्या सांडव्याचा आणि भिंतीचा गेल्या अनेक वर्षांपासून सळवे, महिंद, बोरगेवाडी, मतनेवावाडी परिसरातील नागरिकांकडून ये- जा करण्यासाठीचा शॉर्टकट म्हणून वापर सुरू आहे. यामध्ये पाय घसरून दुर्घटना घडल्याचीही उदाहरणे आहेत. सध्या धरण ओसंडून वाहत असताना, त्या परिसरात नागरिकांनी जीव धोक्यात घालून ये- जा करू नये. पोलिसांचे त्या परिसरात नियमित पेट्रोलिंग सुरू आहे. जीव धोक्यात घालून प्रकल्प परिसरात जाणाऱ्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे ढेबेवाडीचे सहायक पोलिस निरीक्षक डॉ. प्रवीण दाईगडे यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.