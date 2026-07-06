सातारा

Mahind Dam: मुसळधार पावसाने महिंद प्रकल्प ओव्हरफ्लो! सांडव्यावरून पाण्याचा प्रवाह सुरू; धोकादायक शॉर्टकट टाळण्याचे पोलिसांचे आवाहन

Satara Mahind Dam spillway overflow: महिंद प्रकल्प ओव्हरफ्लोमुळे लाभक्षेत्रातील शेती व पिण्याच्या पाण्याला दिलासा; गाळ उपशामुळे यंदा अधिक पाणीसाठ्याची शक्यता
Mahind Dam Spillway Flows at Full Capacity as Heavy Rains Boost Water Storage

Mahind Dam Spillway Flows at Full Capacity as Heavy Rains Boost Water Storage

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सकाळ वृत्तसेवा
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ढेबेवाडी : परिसरात दोन दिवसांपासून पावसाने जोर धरल्याने वांग नदीवरील महिंद प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाला आहे. धरणाच्या सांडव्यावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत आहे. ढेबेवाडीपासून सुमारे दहा किलोमीटरवरील महिंद गावाजवळ बांधलेल्या प्रकल्पाला चांगली नैसर्गिक अनुकूलता लाभली आहे.

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