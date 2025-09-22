कलेढोण : खटाव पूर्व भागात झालेल्या दोन दिवसांच्या पावसाच्या हजेरीमुळे रस्ते, शेती व बंधाऱ्याचे नुकसान झाले. त्यात मायणी (ता. खटाव) येथील मायणी बायपास रस्त्यास लागून असलेला श्रीनाथ मंदिर ते महादेव मंदिराकडे जाणारा साकव चांद नदीतील जोराच्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे अर्धवट वाहून गेला, तर मुळीकवाडी-पाचवड या रस्त्यावरील पुलाला पाण्याच्या प्रवाहामुळे भगदाड पडले, तसेच कलेढोणला पावसामुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, कृषी विभागाकडून नुकसानग्रस्त भागांचा पंचनामा सुरू आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .या नुकसानीत कलेढोण भागातील मुख्यतः उडीद पिकाचे मोठे झाले आहे. उशिरा पेर झालेल्या घेवड्याला पावसाळी हवामानामुळे बुरशी लागली आहे. त्यामुळे बुरशीयुक्त घेवडा घेण्यास व्यापाऱ्यांकडून नकार होत आहे. पावसामुळे तरसवाडी रस्त्यावरील माळीवस्तीनजीक नाला बंडिंग खचली आहे. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या परतीच्या पावसामुळे द्राक्षबागांची येणारी ऑक्टोबर छाटणी पंधरा दिवसांनी पुढे गेली आहे..तर कलेढोणमधील बेघरवस्तीतील व विठ्ठल मंदिर परिसरातील जुन्या घरांची पडझड झाली आहे, तर मका पीक पाण्याखाली गेल्याने जनावरांच्या ओल्या चाऱ्याचा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. पावसामुळे कलेढोणमधील सर्व बंधारे व कटकाळी बंधारा व तलावही ओसंडून वाहू लागला आहे. पाचवड-मुळीकवाडी या रस्त्यावर रिटा नावाच्या ओढ्यावरील पूल खालच्या बाजूने खचून गेल्याने रस्ता वाहतुकीस धोका निर्माण झाला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.खटाव तालुक्यात गेल्या आठवड्यापासून झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. तालुक्यात घेवडा, सोयाबीन आदी खरीप पिके पूर्णपणे पाण्याखाली गेली आहेत. तीन दिवसांपासून शेतात पाणी साचून आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही, अशी भीती निर्माण झाली आहे. प्रशासन पंचनामे करत असल्याचा दावा करत असले तरी, शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या वर्षीच्या हंगामाच्या सुरुवातीला झालेल्या पावसामुळेही शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागले होते. आता पुन्हा ही परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे आणि शासनाकडून तत्काळ मदतीची मागणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.