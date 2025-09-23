MP Supriya Sule: दिवाळी आधी शेतकऱ्यांचा दसरा गोड करा: खासदार सुप्रिया सुळे; अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान, शेतकऱ्यांत अस्वस्थता

सातारा : राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे; पण सरकारकडून शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत होताना दिसत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. निवडणुकीआधी सरसकट कर्जमाफी देऊ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यामुळे दिवाळी गोड करण्याआधी शेतकऱ्यांच्या दसरा गोड केला, तर आणखी चांगलं होईल, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.खासदार सुळे या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होत्या. या वेळी त्यांनी ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. आ. ह. साळुंखे यांची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. त्यानंतर त्यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ नुकसान झाले आहे, असे सांगून खासदार सुळे म्हणाल्या, ‘‘सरकारकडून शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत होताना दिसत नाही. सगळीकडे शेतकऱ्यांच्या वेदना पाहायला मिळत असून, सर्वांत अस्वस्थता पसरली आहे.’’. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीआधी सत्तेत आल्यावर आम्ही सरसकट कर्जमाफी देऊ अशी घोषणा केली होती. याविषयी मी स्वतः अमित शहा यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रात सलग साडेचार महिने पाऊस असल्यामुळे तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि सरसकट कर्जमाफी करावी, अशी विनंती केली होती. शेतकऱ्यात प्रचंड अस्वस्थता आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.कृषिमंत्र्यांनी दिवाळी गोड करणार हे जरी सांगितलं असलं, तरी जून महिन्यापासून पंचनामे सुरू आहेत. काळ्या मातीशी इमान राखणारा शेतकऱ्याला आता तातडीच्या मदतची गरज आहे. दिवाळी गोड करा; पण दसरा सुद्धा गोड केला, तर आणखी चांगलं होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.