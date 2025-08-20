सातारा: हवामान विभागाने जिल्ह्यात दोन दिवस रेड अलर्टचा इशारा दिल्यानुसार गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे. पाटण, महाबळेश्वर, जावळी, वाई तालुक्यांसह कऱ्हाडला पावसाचा जोर अधिक आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. कोयना, धोम, उरमोडी, कण्हेर या प्रमुख धरणांतील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी विसर्ग सुरू आहे. जिल्ह्यात दोन दिवसांत तब्बल ८३.७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. वाढलेला पावसामुळे नद्यांनी धोक्याची पातळी गाठली असून, घाट क्षेत्रात दरडी कोसळण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. .Solapur Digital Arrest Case : संतापजनक! 'सोलापुरातील निवृत्त प्राध्यापक डिजिटल ॲरेस्ट'; आठ लाखांचा गंडा, अश्लील फोटो व्हायरलची दाखवली भिती...जिल्ह्यात गेल्या तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. महाबळेश्वर व पाटण तालुक्यांत पावसाचे प्रमाण अधिक आहे. इतर तालुक्यांत सरासरीच्या प्रमाणात पाऊस झालेला आहे. सर्वाधिक पाऊस नवजा येथे ४६७, महाबळेश्वर १६९, कोयनानगर २९२, लामज १६०, तापोळा १०७, बामणोली १०१, धोम- बलकवडी ७४, चाफळ ७३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झालेली आहे. जिल्हा प्रशासनाने नदीकाठच्या व दरडप्रवण भागातील नागरिकांनी सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील घाट रस्त्यावर दरड कोसळण्याची भीती आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी घाटातून प्रवास करताना काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..कोयनेचे दरवाजे १३ फुटांवरकोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस वाढल्याने धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी रात्री आठ वाजता धरणाचे सहा वक्र दरवाजे बारा फुटांवरून तेरा फुटांपर्यंत करण्यात आले. धरणाच्या सांडव्यावरून ९३ हजार २०० क्युसेक व पायथा वीजगृहातून दोन हजार १०० असा एकूण ९५ हजार ३०० क्युसेक नदीपात्रात विसर्ग करण्यात येत आहे. दरम्यान, दुपारी तीनला धरणाच्या पाणीसाठ्याने शतक पार केले..कऱ्हाड: मुसळधार पावसाने सलग तिसऱ्या दिवशीही शहरासह तालुक्याला झोडपून काढले. पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचले आहे. त्याचबरोबर सततच्या पावसाने जनजीवन विस्कळित होण्याच्या मार्गावर आहे. कोयना धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याने आणि पावसाचे पाणी यामुळे कृष्णा- कोयना नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होऊन पाणी पात्राबाहेर आले आहे. महामार्गावर अनेक ठिकाणी पाणी साचून सातत्याने वाहतूक विस्कळित होत आहे. सेवा रस्त्यावरही अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने गावांना जोडणारे रस्ते पाण्याखाली गेल्याने वाहनधारकांची मोठी गैरसोय सुरू आहे.पावसामुळे ओढे-नाले तुडुंब भरून वाहू लागले आहेत. त्याचबरोबर कोयना धरणातून आज दुपारी पाणी सोडल्याने कृष्णा-कोयना नद्यांच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यात ओढे-नाले यांचेही पाणी कृष्णा-कोयना मुख्य नद्यांसह अन्य उपनद्यांत मिसळत आहे. परिणामी कृष्णा-कोयना, वांग, उत्तर मांड, दक्षिण मांड, तारळी नदी दुथडी भरून वाहू लागल्या असून, काही ठिकाणी पाणी नद्यांच्या पात्राबाहेर आले आहे..तांबवेच्या पुलाला लागले पाणीकोयना धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याने आणि पावसाच्या पाण्यामुळे तांबवे गावच्या पुलाला पाणी लागले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांत पुराची धास्ती पुन्हा निर्माण झाली आहे.अनेक बंधारे पाण्याखालीकऱ्हाडजवळील खोडशी बंधारा काल पाण्याखाली गेला. त्याचबरोबर कोयना नदीवरील तांबवेजवळील कोल्हापूर पद्धतीचा बंधाराही, निसरे बंधारा यासह अन्य बंधारे नद्यांची पाणी पातळी वाढल्यामुळे पाण्याखाली गेले आहेत..सातारा : गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्हाभरात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. या पावसाचा फटका जिल्ह्यातील शाळांना बसला आहे. या अतिवृष्टीमुळे सातारा, महाबळेश्वर, जावळी, पाटण, कऱ्हाड, वाई, खंडाळा, फलटण, माण या तालुक्यांतील प्राथमिक विभागाच्या सर्वच शाळा व अंगणवाड्यांना उद्या (बुधवार) व गुरुवारी (ता. २१) सुटी जाहीर केली आहे. उर्वरित कोरेगाव, खटाव या तालुक्यांतील पावसाची परिस्थिती पाहून गटविकास अधिकारी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेणार आहेत..Solapur News: 'आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणा': राष्ट्रपतींकडे मागणी; सोलापूरच्या राजश्री चव्हाणसह ५६ जणांनी घेतली भेट. उर्वरित शाळांबाबत पावसाचा अंदाज घेऊन बंद ठेवल्या जाणार आहेत. याबाबत शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. शिक्षकांनी सुटीच्या दिवशीचे कामकाज रविवारी करून अहवाल कार्यालयास सादर करावा, अशा सूचना प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी अनिस नायकवडी यांनी दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.