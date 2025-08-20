सातारा

Satara Rain update:'कराड-पाटण तालुक्यात मुसळधार; कराड-चिपळूण मार्ग वाहतूक बंद, अडकलेले कोकणात जाणारे 150 प्रवासी एसटी बसमधून रवाना

Karad-Patans Hit by Torrential Rains: पाटणमध्ये कोकणात जाणारे सुमारे 150 प्रवासी काल रात्रीपासून अडकले होते. प्रशासनाने त्यांची एका महाविद्यालयात राहण्याची सोय केली होती. आज सकाळी प्रशासनाकडून एसटी बस मधून देवरुख मार्गे संबंधित प्रवाशांना त्यांच्या निश्चित स्थळी रवाना केले.
Karad-Chiplun route blocked after torrential rains; stranded passengers shifted from ST bus.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-हेमंत पवार

कराड : कराड-पाटण तालुक्यात मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पावसाचे पाणी आणि कोयना धरणातून सोडण्यात आलेले पाणी यामुळे कृष्णा कोयना नद्यांची पाणी पात्र बाहेर आले आहे. पाटण जवळील संगमनगर धक्का परिसरात पाणी रस्त्यावर आल्याने कराड चिपळूण मार्ग वाहतुकीस बंद करण्यात आला आहे.

