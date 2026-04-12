सातारा : राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत दीर्घकाळ भेडसावणाऱ्या अन्यायकारक अडचणींना अखेर पूर्णविराम मिळणार आहे. मूळ जमीनधारकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना स्वतंत्र हक्काने पुनर्वसन लाभ मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या पुढाकारातून झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..पुनर्वसनाच्या पद्धतीनुसार, मूळ जमीनधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर वारसांची नोंद उशिराने महसुली दप्तरात झाल्यानंतर संपूर्ण कुटुंबाला एकच युनिट मानले जात होते. यामुळे पर्यायी जमीन, पुनर्वसन पॅकेज, इतर शासकीय लाभ केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित राहात होते. यामुळे कुटुंबातील इतर वारस विशेषतः भाऊ-बहिणी हक्काच्या लाभांपासून वंचित राहात असत. या अन्यायकारक पद्धतीची दखल घेत मकरंद पाटील यांनी धोरणात्मक बदल घडवून आणत पुनर्वसन प्रक्रियेला नवी दिशा दिली आहे..यासंदर्भात मार्च महिन्यातील पत्र रद्द करण्यात आले असून, अधिक स्पष्टतेसाठी मंगळवारी (ता. ७) मदत व पुनर्वसन विभागाने स्वयंस्पष्ट परिपत्रक जारी केले आहे. परिपत्रकानुसार सर्व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, प्रांताधिकारी, तसेच संबंधित महसूल यंत्रणेला सुधारित निर्देशांनुसार तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना विशेषतः महिलांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि सन्मान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मकरंद जाधव - पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांना केले आहे..नवीन निर्णयानुसार...पुनर्वसन लाभ निश्चित करताना 'बंदी दिनांक' ऐवजी 'भूसंपादन निवाड्याचा दिनांक' हा आधार२० डिसेंबर २००४ पूर्वीच्या निवाड्यांमध्ये प्रत्येक मुलाला स्वतंत्र प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यतामृत मुलांचे वारस म्हणजे नातवंडांना एक युनिट म्हणून लाभ मिळणार२० डिसेंबर २००४ नंतरच्या प्रकरणांमध्ये मुलगा, मुलगी या दोघांनाही समान हक्काने स्वतंत्र प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यताही सुधारित धोरणे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ अंतर्गत येणाऱ्या त्या सर्व प्रकरणांना लागू राहणारभूसंपादनाची ६५ टक्के रक्कम अदा झाल्यानंतरही जमीन वाटप प्रलंबित राहिलेल्यांना दिलासा मिळणार.