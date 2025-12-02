Karad Accident: 'कराड जवळील विद्यार्थ्यांच्या अपघातग्रस्तांसाठी प्रशासनाकडून हेल्पडेस्क सुरू'; आमदार अतुल भोसलेंकडून जखमींची विचारपूस

-हेमंत पवारकराड : नाशिकहून कोकणात गेलेली विद्यार्थ्यांच्या सहलीची खासगी बस आज मंगळवारी पहाटे कोकणातून नाशिककडे निघाली होती त्यादरम्यान बस कराड तालुक्यातील वाटर गावाजवळील महामार्गावरून जात असताना संबंधित बसचा अपघात झाला. यामध्ये 30 ते 32 विद्यार्थी जखमी झाली असून त्यातील चार जण गंभीर असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. .माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.दरम्यान यासाठी कराडच्या प्रशासनाच्या वतीने हेल्पलाइन ही सुरू करण्यात आली आहे अशी माहिती कराडच्या तहसीलदार कल्पना ढवळे यांनी दिली. दरम्यान या दुर्घटनेची माहिती मिळताच आमदार अतुल भोसले यांनीही जखमींची विचारपूस केली. असा दिला..\rसाताऱ्यातील कराडजवळ झालेल्या कॉलेज विद्यार्थी बस अपघातासाठी हेल्पलाईन सुरू करण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार कल्पना ढवळे यांनी दिली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव येथील विद्यार्थ्यांचा कराड जवळ अपघात झाला असून यामध्ये चारजण गंभीर जखमी आहेत..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...नाशिकमधील आमदार दिलीपराव बनकर जखमींची प्रशासनाकडून माहिती घेतली आहे. तर कराड दक्षिणचे आमदार अतुल भोसले यांनी कृष्णा रूग्णालयात जावून जखमीची विचारपूस केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.