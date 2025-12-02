सातारा

Karad Accident: 'कराड जवळील विद्यार्थ्यांच्या अपघातग्रस्तांसाठी प्रशासनाकडून हेल्पडेस्क सुरू'; आमदार अतुल भोसलेंकडून जखमींची विचारपूस

student accident support: अपघाताची माहिती मिळताच आमदार अतुल भोसेले रुग्णालयात दाखल झाले आणि जखमी विद्यार्थ्यांची विचारपूस केली. त्यांनी डॉक्टरांकडून उपचारांची माहिती घेतली तसेच आवश्यक सुविधा तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
MLA Atul Bhosale meeting injured students at the hospital after the Karad accident.

सकाळ वृत्तसेवा
-हेमंत पवार

कराड : नाशिकहून कोकणात गेलेली विद्यार्थ्यांच्या सहलीची खासगी बस आज मंगळवारी पहाटे कोकणातून नाशिककडे निघाली होती त्यादरम्यान बस कराड तालुक्यातील वाटर गावाजवळील महामार्गावरून जात असताना संबंधित बसचा अपघात झाला. यामध्ये 30 ते 32 विद्यार्थी जखमी झाली असून त्यातील चार जण गंभीर असल्याची माहिती आता समोर आली आहे.

