न्यायालयाचा आदेश! महाबळेश्वरात पालिका निवडणुकीसाठी पुन्हा होणार रणधुमाळी; सुनावणी तीन आठवडे ढकलली पुढे...

महाबळेश्वर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला अखेर गती मिळत असून, आक्षेपार्ह उमेदवारांविरोधात दाखल झालेल्या अर्जांची सुनावणी तीन आठवडे पुढे ढकलत मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणुकीला हिरवा कंदील दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर राज्यभरातील निवडणूक वातावरण पुन्हा चैतन्यमय झाले आहे.

राज्यातील सुमारे २६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील उमेदवारांवर दाखल झालेल्या विविध तक्रारींमुळे मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. सर्व अर्ज एकत्र करून न्यायालयात सुनावणीस ठेवण्यात आले होते. न्यायालयाने अर्जांचा सविस्तर अभ्यास करून एकत्रित सुनावणी पुढे ढकलली असली, तरी निवडणुका मात्र पूर्वनिश्चित कार्यक्रमाप्रमाणेच घेण्यात याव्यात, असा स्पष्ट आदेश दिला.

महाबळेश्वर नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार कुमार शिंदे यांनी प्रतिस्पर्धी डी. एम. बावळेकर (लोकमित्र जनसेवा आघाडी) आणि सुनील शिंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) यांच्याविरोधात थकबाकीबाबत तर शिवसेना पुरस्कृत राहुल भोसले यांनी राष्ट्रवादीचे संतोष शिंदे यांच्याविरोधात तीन अपत्यांच्या प्रकरणावर आक्षेप घेत तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

तपासणीत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सचिन म्हस्के यांनी सर्व तक्रारी फेटाळल्या. जिल्हा न्यायालयात देखील याचिका फेटाळल्यानंतर संबंधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या तक्रारींमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका बावीस दिवस पुढे ढकलत मतपेट्यांचे संरक्षण आणि साठवणूक यावरही अतिरिक्त खर्च करावा लागला होता.

आज झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी सर्व तक्रारी निकाली काढत निवडणूक प्रक्रियेवरील अनिश्चिततेला पूर्णविराम दिला. त्यामुळे २० तारखेला मतदान व २१ तारखेला निकाल जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मतदार आणि उमेदवारांमध्ये नव्याने उत्साह संचारला असून, लोकशाहीचा उत्सव पुन्हा उजाडला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असून, या निकालामुळे निवडणुका पारदर्शक आणि कायदेशीर पद्धतीने पार पडण्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

कायद्याचा चुकीचा वापर करून पालिकेवरील नियंत्रण मिळवण्याचा विरोधकांचा डाव उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला. पारदर्शक निवडणुकांचे स्वागत असून, आता खऱ्या लोकशाही मार्गाने निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे आव्हान विरोधकांपुढे आहे.- डी. एम. बावळेकर, माजी नगराध्यक्ष, लोकमित्र जनसेवा आघाडी, महाबळेश्वर.