सातारा : जिल्हा परिषद स्वीकृत सदस्य निवडींसाठी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. ता. ९ मेपूर्वी सहा जागांवर होणाऱ्या निवडींसाठी विविध पक्षांमध्ये जोरदार लॉबिंग सुरू झाले आहे. स्वीकृतसाठी भाजप आघाडीवर असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचा देखील समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे. सहा जागांसाठी इच्छुकांची मोठी गर्दी असल्याने पक्षश्रेष्ठी जुन्या निष्ठावंतांना संधी देणार की नव्या चेहऱ्यांना प्राधान्य, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. .जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील स्वीकृत सदस्य नियुक्तीबाबतचे राज्य शासनाने अध्यादेश काढला आहे. नवीन तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के किंवा किमान पाच यापैकी जे अधिक असेल त्या प्रमाणात स्वीकृत सदस्यांची निवड केली जाणार आहे, तसेच पंचायत समितीत एकूण सदस्यांच्या २० टक्के प्रतिनिधी स्वीकृत म्हणून घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे सातारा पंचायत समितीत चार सदस्यांची स्वीकृत सदस्यपदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे..जिल्हा परिषदेत सध्या भाजपचे २७, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट २०, शिवसेना १५, काँग्रेस एक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एक व अपक्ष एक असे पक्षीय बलाबल आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये सध्याच्या संख्याबळानुसार भाजपला तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन व शिवसेनेला एक स्वीकृत सदस्य मिळण्याची शक्यता आहे. .या निवडणुकीत संख्याबळानुसार भाजपला सर्वात जास्त सदस्य स्वीकृतसाठी घेता येणार असून, त्यानंतर राष्ट्रवादी व शिवसेना आहे. मात्र, तिन्ही पक्षांतील अंतर्गत नाराजीही उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. यामध्ये नाराजांची मनधरणी करताना पक्षश्रेष्ठींची कसरत होणार आहे..पराभव झालेल्यांना संधी नको?निवडणुकीत मतदारांनी नाकारलेल्या काही मातब्बर नेत्यांची पक्षातील वरच्या पातळीवर अजूनही पकड असल्याने ते पुन्हा संधी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र, तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढत असून, नव्या चेहऱ्यांना आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना संधी द्या, अशी मागणी अनेक कार्यकर्ते करत आहेत.